За неприличный жест на границе жителя Гродно оштрафовали на 690 рублей

За оскорбление пограничника при исполнении суд оштрафовал жителя Гродно на 690 рублей, сообщили БЕЛТА в отделении информации и пропаганды Гродненской пограничной группы.

Гродненец оказался в пограничной зоне неподалеку от населенного пункта Поречье. Сотрудники органов пограничной службы, выполняя свои должностные обязанности, проверили у мужчины документы, чем вызвали его недовольство.

«Выражая свое пренебрежение к требованиям пограничников, он показал неприличный жест. В отношении мужчины был начат административный процесс по ст. 23.5 КоАП (Оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий)», — рассказали в Гродненской пограничной группе.