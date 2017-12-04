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За неприличный жест на границе жителя Гродно оштрафовали на 690 рублей
05.12.2017 20:35 — Новости Общества | Tut.by
За оскорбление пограничника при исполнении суд оштрафовал жителя Гродно на 690 рублей, сообщили БЕЛТА в отделении информации и пропаганды Гродненской пограничной группы.
Гродненец оказался в пограничной зоне неподалеку от населенного пункта Поречье. Сотрудники органов пограничной службы, выполняя свои должностные обязанности, проверили у мужчины документы, чем вызвали его недовольство.
«Выражая свое пренебрежение к требованиям пограничников, он показал неприличный жест. В отношении мужчины был начат административный процесс по ст. 23.5 КоАП (Оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий)», — рассказали в Гродненской пограничной группе.
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За оскорбление пограничника при исполнении суд оштрафовал жителя Гродно на 690 рублей.
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