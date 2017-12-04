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Министры проведут выездные приемы граждан

05.12.2017 21:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Руководители республиканских органов государственного управления и других государственных организаций, подчиненных правительству, в декабре проведут выездные приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

На 8 декабря запланирован прием граждан у министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича в Хотимском райисполкоме.

Министр иностранных дел Владимир Макей встретится с гражданами в Червенском райисполкоме 14 декабря, в этот же день личный прием граждан проведут председатель Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности Николай Ефимчик в ОАО «Белкредо» (Новогрудок) и председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин в Витебском облисполкоме.

Министр обороны Андрей Равков встретится с гражданами в Борисовском райисполкоме 20 декабря, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык — в Барановичском райисполкоме 22 декабря.

 
Теги: Витебск
 
 
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Руководители республиканских органов государственного управления и других государственных организаций, подчиненных правительству, в декабре проведут выездные...

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