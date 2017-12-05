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Мама-маркет, консультации специалистов. В Могилеве пройдет республиканский конгресс "Мама Pro"
06.12.2017 06:47 — Новости Общества | Tut.by
Республиканский конгресс «Мама Pro» пройдет в Могилеве 9 декабря. Будущие и состоявшиеся родители впервые на одной площадке смогут встретиться и поговорить с представителями родильных домов Могилева. Участие в нем бесплатное.
На конгрессе будут обмениваться опытом в сфере профилактики преждевременных родов, обсуждать вопросы ведения беременности и возможностей роддомов, улучшение коммуникации в системе «врач-пациент», повышение уровня репродуктивной грамотности и др.
Специалисты и эксперты расскажут все о беременности, родах, здоровье матери и ребенка и ответят на все вопросы. В качестве спикеров на «Мама Pro» пригласили акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, специалистов по грудному вскармливанию, педиатров.
На мастер-классах научат, как ухаживать за малышом. Будет работать «Мама-маркет» с товарами и продуктами, необходимыми родителям и детям.
В День конгресса также продолжит работу проект «Мама читает»: каждый участник может принести книгу на тему материнства и детства. Их передадут в родильные дома города. Особенно актуально это мамам, которые лежат в отделении патологии беременных или вместе с малышами в отделениях реабилитации детей, рожденных раньше срока.
Откроется конгресс «Мама Pro» в гостинице «Турист» в 9.00. Для участие в нем нужно
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На конгрессе выступят специалисты, которые расскажут все о беременности, родах, здоровье матери и ребенка.
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