После трагедии в Могилеве в Витебской области собираются снести более 200 аварийных зданий

Количество аварийных объектов в Витебской области должно быть минимизировано, заявил зампредседателя облисполкома Владимир Белоус на заседании комиссии по ЧС.

«В области — сотни объектов, которые не эксплуатируются. Многие из них аварийные и представляют реальную угрозу для жизни и здоровья людей. Губернатор поставил задачу максимально минимизировать количество аварийных и неэксплуатируемых зданий и сооружений. Меры по сносу в первую очередь аварийных объектов должны принять в этом году», — сказал Владимир Белоус.

Зампредседателя облисполкома напомнил участникам заседания о Могилеве">трагедии в Могилеве, которая произошла при обрушении коттеджа: «Собственность — частная, а ответственность понесут и должностные лица, вовремя не среагировавшие на проблему».

«Это очень серьезный вопрос, он находится на постоянном контроле. А вся бесхозяйственность, все такие объекты вдоль дорог хорошо видны, в том числе с воздуха, поэтому спрятать проблему исполнителям на местах не удастся», — подчеркнул зампредседателя облисполкома.

По словам директора фонда «Витебскоблимущество» Михаила Павлючкова, в 2017 году сносу и консервации подлежат 294 неиспользуемых объекта недвижимости, находящихся в коммунальной собственности. В январе-октябре снесли только 39 объектов. Не начали работы по демонтажу и сносу в Толочинском (по 19 объектам), Ушачском (17), Оршанском (5), Глубокском (3), Дубровенском (3) районах.

Фонд «Витебскоблимущество» получил от горрайисполкомов информацию о 238 объектах, в том числе 166 неэксплуатируемых животноводческих и других помещениях сельскохозяйственных организаций государственной и негосударственной формы собственности, подлежащих сносу до конца нынешнего года и в 2018-м.

«Однако с учетом недостатка средств в бюджете местным органам власти необходимо организовать проведение этих работ силами и средствами коммунальных предприятий, проводящих мелиоративные, строительные и дорожные работы, которые располагают соответствующей техникой. Следует также рассмотреть возможность привлечения специализированных сил Минобороны, шефской и спонсорской помощи», — отметил Михаил Павлючков.