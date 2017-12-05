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В Гомеле коммунальники борются с несанкционированными свалками фотоловушками
06.12.2017 06:57 — Новости Общества | Tut.by
В отделах ЖКХ администраций Железнодорожного и Советского районов Гомеля отмечают, что где уже практикуется способ борьбы со стихийными свалками, даже за непродолжительное время фотоловушки доказали свою эффективность,
— Недобросовестные граждане в вечернее или ночное время складируют отходы в неустановленных для этого местах. На ликвидацию свалок в проблемных точках затрачивались немалые средства, поэтому, изучив опыт, приняли решение использовать фотоловушки. Устанавливаем их в самых проблемных точках, периодически меняя место, чтобы больше дисциплинировать людей, — рассказали специалисты.
Для установления личности нарушителей привлекается милиция. Потом данные передаются в природоохранные службы, где принимаются решения о наложении штрафов.
— Наша задача — профилактика, — отмечают коммунальники. — Не всегда во время рейдов можно выявить нарушителей. Но когда с помощью фотоловушки один из них попадет в поле зрения, он об этом, вероятнее всего, расскажет соседям, запустит сарафанное радио, и желающих оставить мусор в неположенном месте станет меньше.
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Для установления личности нарушителей привлекается милиция. Потом данные передаются в природоохранные службы, где принимаются решения о наложении штрафов.
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