В Гомеле коммунальники борются с несанкционированными свалками фотоловушками

В отделах ЖКХ администраций Железнодорожного и Советского районов Гомеля отмечают, что где уже практикуется способ борьбы со стихийными свалками, даже за непродолжительное время фотоловушки доказали свою эффективность, пишет БЕЛТА.





— Недобросовестные граждане в вечернее или ночное время складируют отходы в неустановленных для этого местах. На ликвидацию свалок в проблемных точках затрачивались немалые средства, поэтому, изучив опыт, приняли решение использовать фотоловушки. Устанавливаем их в самых проблемных точках, периодически меняя место, чтобы больше дисциплинировать людей, — рассказали специалисты.

Для установления личности нарушителей привлекается милиция. Потом данные передаются в природоохранные службы, где принимаются решения о наложении штрафов.

— Наша задача — профилактика, — отмечают коммунальники. — Не всегда во время рейдов можно выявить нарушителей. Но когда с помощью фотоловушки один из них попадет в поле зрения, он об этом, вероятнее всего, расскажет соседям, запустит сарафанное радио, и желающих оставить мусор в неположенном месте станет меньше.

В городе работает 37 стационарных и 12 передвижных пунктов приема вторсырья. Всего в январе-октябре этого года собрано и переработано 46,5 тыс. тонн отходов, за аналогичный период 2016 года — 38,6 тыс. тонн. С целью дальнейшего распространения практики раздельного сбора мусора в Гомеле в этом году установлено более 2,8 тысяч контейнеров.