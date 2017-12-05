С водителями скандального автопарка Гродно встретился мэр, одного из подписавших жалобу уволили

После того, как 57-летний водитель гродненского автопарка прыгнул с моста в Неман, предприятие стали проверять различные инстанции, а водители написали коллективные жалобы в прокуратуру и Администрацию президента. В минувшую субботу с сотрудниками автопарка встречался мэр города Мечислав Гой. Это уже такая вторая встреча. До этого беседовать с шоферами приезжали представители районных администраций города. Правда, водители говорят, что конструктивного разговора пока не получается.





— На наши жалобы никто не обращает внимания, только обвиняют, что мы «баламутим» всех. А еще, что не даем работать остальным шоферам, однако проблемы остаются, — говорит бывший сотрудник автопарка Александр.

Мужчину уволили на прошлой неделе: проверяющие нашли недостачу в его кассе. В трудовой запись: «Уволен в связи с совершением виновных действий, которые явились основанием для утраты к нему доверия». С недостачей водитель согласен — так, говорит, получилось, однако уверен, что главная причина увольнения — его подпись под письмом в прокуратуру и президенту. Позиция же автопарка по данному случаю однозначная: недостача является веским основанием для увольнения и все сделано правильно.





— Недостача, конечно, была, но это частое у нас одномоментное явление — в конце месяца же все обычно сходится, — говорит Александр. — В нормальной ситуации выговор бы записали, а так сразу — на увольнение. В автопарке проработал 14 лет, чтобы вот так увольняли кого-то — такое впервые. Тем более, что у нас дефицит кадров. В тот же день «на ковер» вызывали и некоторых других, подписавших жалобы. Одну из водителей сняли с рейса — она тоже подписывала то письмо.

Напомним, водители гродненского автопарка написали жалобы на имя Генерального прокурора Беларуси Александра Конюка и в Администрацию президента. Под письмами подписалось почти 30 человек. В жалобе водители писали о том, что неоднократно обращались к администрации автопарка, но не были услышаны. И перечисляют факты нарушений: например, утверждают, что при выходе на работу в свой выходной шофер получает обычную оплату, а не повышенную, как положено.

По утверждениям водителей, такой «выходной» рабочий день никак не оформлялся и не фиксировался — поэтому сейчас они просят проверить правильность начисления им заработной платы в выходные и праздничные дни. Были и другие просьбы — например, проверить нормы эксплуатации шин в автопарке.

Александр собирается оспаривать такое решение бывшего работодателя. Но, говорит, работать шофером сюда уже не вернется.

В автопарке, и правда, есть дефицит кадров. Во время проверок выяснилось — не хватает 72 водителя. Объявление о вакансии и сейчас можно найти на сайте Гродненского горисполкома.

Сейчас, говорят подписавшиеся водители, их вызывают на разговор с администрацией автопарка по одному.

— Что будут говорить? Или угрожать увольнением, или обещать улучшение условий труда. Но за последние несколько лет мы уже три раза жаловались на недочеты и собирали подписи. Толку от этого никакого нет. По-настоящему, наш автопарк нуждается в реорганизации.

На собрании, где присутствовал мэр города, обсуждались условия работы гродненских шоферов. Председатель горисполкома пообещал, что зарплата водителей планируют увеличить в марте, а на работу будут звать приезжих из маленьких городов. Такое же собрание должно пройти через некоторое время в автопарке: власти обещают выступить с предложениями по улучшению работы коллектива.

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