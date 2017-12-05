Доброе утро!

Все, о чем вы все время думаете, — это еда? А привычка проверять холодильник через каждые полчаса уже стала маниакальной? Объясняем, почему зимой постоянно хочется есть — и да, быстро кыш от холодильника, давайте лучше вспоминать, что происходило вчера в стране и мире.





ВАЖНОЕ

Россию-таки отстранили от Олимпиады-2018, но «чистые» спортсмены могут выступить — и вот каким образом и при каких условиях . Вообще из-за допингового скандала начиная с Игр 2004 года более ста спортсменов были лишены наград, из них больше трети — россияне. За ними в печальном рейтинге — белорусы . Говорят, что сборная России по хоккею уже обратилась с письмом к Владимиру Путину с просьбой разрешить им поехать на Олимпийские игры-2018 под нейтральным флагом. В случае неучастия хоккеистов России в Олимпиаде-2018 их может заменить команда Беларуси , имеющая наивысший рейтинг среди сборных, не преодолевших квалификацию. Ну, а Владимир Путин пообещал уже сегодня объявить, что будут делать в этой ситуации все российские олимпийцы .





Стало известно, что проект декрета «О развитии цифровой экономики» (блокчейн, майнинг, оборот криптовалют и вот это вот всё) согласован и отправлен на рассмотрение президента . Так что, похоже, одним из драйверов экономического роста в 2018 году станет ИТ-сектор.

Помните, в стране в этом году собирались создать 70 тысяч новых рабочих мест — но в целом пока никак. Посмотрели пока картину по регионам — кто справился со своим планом, а где все очень печально.

Среднестатистическая белорусская семья (это вы или нет?) располагает в месяц суммой в 1026,7 рубля. Посмотрите, как тратит деньги «семья из статистики», ну, и сравните эти цифры со своими .

В Бресте вынесли приговор по первому в стране делу о промышленном шпионаже . Помните парней, которые хотели продать за рубеж секреты краски для дорожной разметки? Да-да, это они.

В Украине по подозрению в содействии свержению госстроя задерживали Саакашвили — а он вдруг решил прыгать с крыши. Залез туда, кричал — и вообще там много всего интересного происходит .





ПОПУЛЯРНОЕ

Тревожные новости: на рынке Беларуси появились залоговые автомобили из России. Купи такую машину — и через год или два столкнешься с неожиданными проблемами, узнав, что на нее претендует «третье лицо», то есть банк, выдавший кредит на покупку. Вот здесь — все о том, как избежать такого вида обмана и какие еще виды автомобильного мошенничества процветают в нашей стране.

У нас — история большого отчаяния маленького человека: многодетная семья с ребенком-инвалидом была вынуждена переехать в дом без удобств из-за соседей — те, по словам мамы, их просто «выжили». Рассказываем подробности .





А вот здесь — немного позитива: парень из Гродно работал парикмахером: наработал базу, заработал денег — и вдруг решил стричь всех бесплатно. Зачем ему это?

Невероятная история: родители оставленной на рынке с запиской в корзинке девочки каждый год приходили на мост, чтобы увидеть ее, — и нашли. Она жила в другой стране, не говорила на родном языке, к этой встрече приложили усилие многие люди — и от того это все еще более трогательно .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Помните, глава МИД Владимир Макей не раз заявлял о том, что Минск готов отправить своих миротворцев на Донбасс - но, мол, только если будет приемлемо для всех сторон конфликта? Мы вот здесь разложили для вас по полочкам , кто такие миротворцы, сколько их в Беларуси и могут ли они стрелять в стране, в которую прибыли с миротворческой миссией.

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На прошлой неделе на российском телеканале НТВ вышел очередной выпуск ежедневной передачи «Место встречи» , в котором обсудили желание Беларуси улучшить отношения с Евросоюзом. Возможно, в Беларуси передачу никто не заметил бы, но наши государственные СМИ достаточно остро отреагировали — и вот какой вышел конфликт .

В Гомеле судят мужчину, который в ярости во время семейной ссоры решил снести фургоном забор родного дома — но убил собственного сына и покалечил жену . Она его, кстати, простила. Следим, что там будет дальше.





Напоследок о культуре. Если вы все еще подвержены стереотипу о том, что белорусское кино — только про войну да партизан, позволим себе вмешаться и рассказать вам о десяти независимых белорусских режиссерах, благодаря которым мы не теряем веру .

Все новости вторника, 5 декабря

Кстати. Медики назвали возможный признак приближающейся смерти — вот он . Следите за здоровьем и берегите себя!

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