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Олимпийский скандал, зимний жор, автомошенничество и "погода" на работе - все за вчера
06.12.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Все, о чем вы все время думаете, — это еда? А привычка проверять холодильник через каждые полчаса уже стала маниакальной?
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Все, о чем вы все время думаете, - это еда? Объясняем, почему зимой постоянно хочется есть - и да, быстро кыш от холодильника, давайте лучше вспоминать, что происходило...
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