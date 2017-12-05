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В центре Витебска неслышащие люди торгуют флажками - прохожие и налоговая недовольны

06.12.2017 08:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Если вы в последнее время бывали в обеденное время по будням возле бизнес-центра «Марко-сити», то наверняка замечали двух парней с флажками в руках. Они вручали их прохожим, и выглядело это как пиар-акция какой-то компания. Однако ребята продавали сувениры, на которых изображены герои популярных мультфильмов. Некоторые горожане посчитали их действия навязчивыми и неэтичными.


— Молодые люди назойливо предлагают взять флажок, а затем и бумажку, где представляются инвалидами и просят купить изделие за 3 рубля, — жалуется Мария Макарова. — Конечно, многие из жалости дают им деньги, но действительно ли эти парни глухие? Также возмущает их бесцеремонность: неужели нельзя было поставить какую-нибудь тумбу и написать просьбу о помощи, а не лезть к каждому прохожему со своим ширпотребом?

Продавцами оказались Вячеслав и Денис из Борисова. Они действительно инвалиды по слуху, у них есть соответствующие удостоверения. Ребята показывают табличку со следующим текстом: «Уважаемый покупатель! Я человек неслышащий, продаю сувенир — флажок за 3 рубля. Заранее спасибо».

Общение с ними происходило с помощью клавиатуры на мобильном телефоне.

— Мы — неслышащие, в родном городе трудоустроиться не смогли, поэтому решили ездить по разным населенным пунктам и реализовывать сувениры, — написал Слава. — Меняем места продаж, чтобы увеличивать количество покупателей, и выбираем оживленные улицы или площади для достижения максимального эффекта. Благодаря этому в день получается зарабатывать 20−40 рублей.


К сожалению, парни осуществляют предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации, а это грозит штрафами. Как сообщили в областной налоговой инспекции, молодые люди не собирают пожертвования, а продают флажки, — значит, обязаны оформить ИП.

 
 
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Некоторые горожане посчитали эти действия навязчивыми и неэтичными.

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