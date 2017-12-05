В Мозыре продолжается карантин по бешенству: ветеринары бесплатно прививают домашних животных

Карантин по бешенству в районном центре объявили 14 ноября — спустя несколько дней после того, как бешеная лисица покусала девять человек. Люди обратились в больницу, а вот сколько животных пострадало от той лисы — неизвестно, сообщает телеканал «Мозырь».

Районы, где была замечена лиса, попали под наблюдение. Это территория улиц Советская, Промышленная, Пролетарская и Нежнова. Ситуацию здесь будут отслеживать в течение двух месяцев.

Ветеринары настоятельно рекомендуют всем мозырянам вакцинировать своих домашних питомцев — сделать это можно абсолютно бесплатно.