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В Мозыре продолжается карантин по бешенству: ветеринары бесплатно прививают домашних животных

06.12.2017 07:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Карантин по бешенству в районном центре объявили 14 ноября — спустя несколько дней после того, как бешеная лисица покусала девять человек. Люди обратились в больницу, а вот сколько животных пострадало от той лисы — неизвестно, сообщает телеканал «Мозырь».

Районы, где была замечена лиса, попали под наблюдение. Это территория улиц Советская, Промышленная, Пролетарская и Нежнова. Ситуацию здесь будут отслеживать в течение двух месяцев.

Ветеринары настоятельно рекомендуют всем мозырянам вакцинировать своих домашних питомцев — сделать это можно абсолютно бесплатно.

 
 
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Карантин по бешенству в районном центре объявили с 14 ноября - спустя несколько дней после того, как бешеная лисица покусала девять человек.

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