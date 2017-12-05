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Легенда рока Франции Джонни Холлидей скончался в Париже

06.12.2017 08:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек – Sputnik. Известный французский рок-исполнитель Джонни Холлидей скончался на 75-м году жизни, сообщила его жена Летиция, пишет газета Le Figaro.

Легенда рока Франции Джонни Холлидей скончался в Париже
© AP/ Zacharie Scheurer
Легендарный французский рокер Джонни Холлидей попал в больницу

В середине ноября текущего года певец был доставлен в медцентр Бизе в Париже после осложнения, вызванного очередным курсом химиотерапии.

"Джонни Хэллидей ушел. Он покинул нас сегодня ночью", – написала Летиция в своем заявлении.

Она также отметила, что Холлидей был необычным человеком и останется в памяти поклонников таким. Супруга музыканта призвала фанатов никогда не забывать его.

Последний год легендарный французский рокер страдал от рака легких, он прошел несколько курсов химиотерапии, последний из которых негативно сказался на его самочувствии.

Жан-Филипп Лео Смет, выступавший под сценическим псевдонимом Джонни Холлидей, родился в 1943 году в Париже. Альбомы Холлидея вышли общим тиражом более 80 миллионов экземпляров, 18 его пластинок стали платиновыми. Холлидей снялся в 15 фильмах, самыми известными из которых являются "Багровые реки 2" (2009), "Папарацци" (1998) и "Железный треугольник" (1989).

 
Теги: Минск
 
 
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Последний год легендарный французский рокер страдал от рака легких, он прошел несколько курсов химиотерапии, последний из которых негативно сказался на его...

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