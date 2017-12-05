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Задержанного за стрельбу в Гдыне белоруса оставили на свободе

06.12.2017 08:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек — Sputnik. Белорус Степан Свидерский, которого обвиняют в покушении на убийство из-за стрельбы, которую он устроил в офисе компании Thomson Reuters, будет оставаться на свободе, сообщило Radio Gdansk.

Задержанного за стрельбу в Гдыне белоруса оставили на свободе
© Pixabay
Стрельба в офисе Reuters: опубликовано признание Степана Свидерского

Окружной суд Гданьска отклонил жалобу прокуратуры на решение суда низшей инстанции и оставил Свидерскому меру пресечения без изменений.

Польская полиция задержала белоруса, но позже отпустила под подписку. По данным следствия, Свидерский 14 ноября дважды выстрелил из пистолета, в том числе один раз — в направлении человека, который теперь проходит в качестве пострадавшего.

Суд объяснил нынешнее решение тем, что инцидент был спровоцирован потерпевшим, а не Свидерским. По словам Степана, в тот день он пришел на работу с ружьем и пистолетом, они были в футлярах. В какой-то момент он увидел, что длинноствольное оружие взял другой человек, и попросил положить его на место, однако тот не послушал и пошел в сторону выхода. Поскольку ответственность за сохранность оружия лежала на Свидерском, он сделал предупредительные выстрелы, в том числе один — в направлении пострадавшего, чтобы разрешить ситуацию.

В окружном суде отметили, что данное решение в отношении белорусского гражданина является окончательным.

Свидерский занимается спортивной стрельбой и имеет право на ношение оружия. По его словам, он стрелял так, чтобы не задеть людей.

 
Теги: Минск
 
 
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Уроженец Гродно Степан Свидерский, устроивший стрельбу в офисе компании Thomson Reuters в польской Гдыне, по решению окружного суда останется на свободе.

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