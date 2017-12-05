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Задержанного за стрельбу в Гдыне белоруса оставили на свободе
06.12.2017 08:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Белорус Степан Свидерский, которого обвиняют в покушении на убийство из-за стрельбы, которую он устроил в офисе компании Thomson Reuters, будет оставаться на свободе, сообщило Radio Gdansk.
Окружной суд Гданьска отклонил жалобу прокуратуры на решение суда низшей инстанции и оставил Свидерскому меру пресечения без изменений.
Польская полиция задержала белоруса, но позже отпустила под подписку. По данным следствия,
Суд объяснил нынешнее решение тем, что инцидент был спровоцирован потерпевшим, а не Свидерским. По словам Степана, в тот день он пришел на работу с ружьем и пистолетом, они были в футлярах. В какой-то момент он увидел, что длинноствольное оружие взял другой человек, и попросил положить его на место, однако тот не послушал и пошел в сторону выхода. Поскольку ответственность за сохранность оружия лежала на Свидерском, он сделал предупредительные выстрелы, в том числе один — в направлении пострадавшего, чтобы разрешить ситуацию.
В окружном суде отметили, что данное решение в отношении белорусского гражданина является окончательным.
Свидерский занимается
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Уроженец Гродно Степан Свидерский, устроивший стрельбу в офисе компании Thomson Reuters в польской Гдыне, по решению окружного суда останется на свободе.
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