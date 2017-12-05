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Керимов может вновь оказаться под стражей

06.12.2017 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек — Sputnik. Сегодня суд французского города Экс-ан-Прованс обнародует решение, принятое по апелляции прокуратуры на меру пресечения для российского сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова.

Керимов может вновь оказаться под стражей
© Sputnik/ Сергей Гунеев
Задержанного во Франции Керимова отпустили под залог в 5 млн евро

Через несколько дней после задержания Керимова выпустили под залог в 5 миллионов евро, но сторона обвинения не согласилась с этим решением. На заседании суда, который прошел вчера в закрытом режиме, обвинение потребовало, чтобы российский олигарх во время следствия поместили в камеру предварительного заключения.

По информации следствия, Сулейман Керимов пересек границу Франции с 750 миллионами евро наличными, которые он использовал для покупки вилл в Приморских Альпах и таким образом "отмывал" деньги и уклонялся от уплаты налогов. Следователи предполагают, что стоимость недвижимости намеренно занижалась при оформлении сделок купли-продажи.

Сулейман Керимов с 2008 года входит в состав Совета Федерации. Он является одним из 200 самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes. В конце ноября полиция Франции задержала Керимова в Ницце в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов.

 
Теги: Минск
 
 
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Российского сенатора-олигарха Сулеймана Керимова отпустили под залог в 5 миллионов евро, но обвинение настаивает, что на время следствия он должен находиться в...

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