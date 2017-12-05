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Керимов может вновь оказаться под стражей
06.12.2017 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Сегодня суд французского города Экс-ан-Прованс обнародует решение, принятое по апелляции прокуратуры на меру пресечения для российского сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова.
© Sputnik/ Сергей Гунеев
Через несколько дней после задержания
По информации следствия, Сулейман Керимов пересек границу Франции с 750 миллионами евро наличными, которые он использовал для покупки вилл в Приморских Альпах и таким образом "отмывал" деньги и уклонялся от уплаты налогов. Следователи предполагают, что стоимость недвижимости намеренно занижалась при оформлении сделок купли-продажи.
Сулейман Керимов с 2008 года входит в состав Совета Федерации. Он является одним из 200 самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes. В конце ноября полиция Франции
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