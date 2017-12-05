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Российские пранкеры обсудили с Порошенко судьбу Саакашвили

06.12.2017 09:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек — Sputnik. Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) обсудили с президентом Украины Петром Порошенко судьбу Михаила Саакашвили. Телефонные хулиганы, умеющие искусно имитировать чужие голоса, убедили Порошенко, что ему звонит премьер-министра Грузии Георгий Квирикашвили.

Российские пранкеры обсудили с Порошенко судьбу Саакашвили
Facebook / Владислав Куценко
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Президент сразу пошел на контакт, хотя и был "какой-то грустный", рассказал Вован в интервью агентству РИА Новости.  По его словам, говорили о судьбе Михаила Саакашвили.

По словам пранкеров, в ходе разговора Порошенко говорил о том, что Саакашвили финансируют "российские спецслужбы и украинские олигархи", а также пообещал его судить.

"Мы попросили Порошенко не выдавать Саакашвили Грузии, а в конце пошутили: "Миша сказал, что вы слишком много пьете боярышника с горилкой". Порошенко понял, что его разыграли, послал нас и бросил трубку", — рассказал Вован.

Российские пранкеры обсудили с Порошенко судьбу Саакашвили
© REUTERS/ Valentyn Ogirenko
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Это уже был третий разговор Вована и Лексуса с Порошенко. Пранкеры напомнили, что ранее украинский МИД заверял больше никто не сможет разыграть президента страны. Тем не менее разговор состоялся.

Накануне бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили пытались задержать в Киеве, однако он сначала залез на крышу, а потом был освобожден сторонниками из автомобиля, в котором его везли на допрос. Саакашвили подозревают в "содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности". Эта статья  украинского уголовного кодекса предусматривает тюремный на срок от трех до пяти лет.  Власти Украины полагают, что акции, организованные Саакашвили, были организованы за деньги бизнесменов, близких к  экс-президенту  Виктору Януковичу, а целью этих акций  было свержение государственной власти в стране.

 
Теги: Минск
 
 
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Лексус и Вован представились грузинским премьер-министром и попросили украинского президента не выдавать Саакашвили Грузии.

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