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Российские пранкеры обсудили с Порошенко судьбу Саакашвили
06.12.2017 09:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) обсудили с президентом Украины Петром Порошенко судьбу Михаила Саакашвили. Телефонные хулиганы, умеющие искусно имитировать чужие голоса, убедили Порошенко, что ему звонит премьер-министра Грузии Георгий Квирикашвили.
Facebook / Владислав Куценко
Президент сразу пошел на контакт, хотя и был "какой-то грустный", рассказал Вован в интервью агентству
По словам пранкеров, в ходе разговора Порошенко говорил о том, что Саакашвили финансируют "российские спецслужбы и украинские олигархи", а также пообещал его судить.
"Мы попросили Порошенко не выдавать Саакашвили Грузии, а в конце пошутили: "Миша сказал, что вы слишком много пьете боярышника с горилкой". Порошенко понял, что его разыграли, послал нас и бросил трубку", — рассказал Вован.
© REUTERS/ Valentyn Ogirenko
Это уже был третий разговор Вована и Лексуса с Порошенко. Пранкеры напомнили, что ранее украинский МИД заверял больше никто не сможет разыграть президента страны. Тем не менее разговор состоялся.
Накануне бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области
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Лексус и Вован представились грузинским премьер-министром и попросили украинского президента не выдавать Саакашвили Грузии.
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