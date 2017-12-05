Российские пранкеры обсудили с Порошенко судьбу Саакашвили

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) обсудили с президентом Украины Петром Порошенко судьбу Михаила Саакашвили. Телефонные хулиганы, умеющие искусно имитировать чужие голоса, убедили Порошенко, что ему звонит премьер-министра Грузии Георгий Квирикашвили.

Президент сразу пошел на контакт, хотя и был "какой-то грустный", рассказал Вован в интервью агентству РИА Новости . По его словам, говорили о судьбе Михаила Саакашвили.

По словам пранкеров, в ходе разговора Порошенко говорил о том, что Саакашвили финансируют "российские спецслужбы и украинские олигархи", а также пообещал его судить.

"Мы попросили Порошенко не выдавать Саакашвили Грузии, а в конце пошутили: "Миша сказал, что вы слишком много пьете боярышника с горилкой". Порошенко понял, что его разыграли, послал нас и бросил трубку", — рассказал Вован.



© REUTERS/ Valentyn Ogirenko Из-за митинга Саакашвили в Киев не могут привезти новогоднюю елку

Это уже был третий разговор Вована и Лексуса с Порошенко. Пранкеры напомнили, что ранее украинский МИД заверял больше никто не сможет разыграть президента страны. Тем не менее разговор состоялся.

Накануне бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили пытались задержать в Киеве , однако он сначала залез на крышу, а потом был освобожден сторонниками из автомобиля , в котором его везли на допрос. Саакашвили подозревают в "содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности". Эта статья украинского уголовного кодекса предусматривает тюремный на срок от трех до пяти лет. Власти Украины полагают, что акции, организованные Саакашвили , были организованы за деньги бизнесменов, близких к экс-президенту Виктору Януковичу, а целью этих акций было свержение государственной власти в стране.