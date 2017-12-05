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Шоколад со спиртом и просрочка: КГК Гродненщины выявил массу нарушений в школьных столовых

06.12.2017 09:32 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродненской области школьникам в столовых не докладывали порции, а в буфетах продавали просрочку и продукты с запрещенными веществами, сообщает СТВ.


Оказалось, что в регионе не изжита практика закупок продуктов через фирмы-посредники, где цены часто завышены. Это негативно отражается на размере блюд — меньше рыбы, мяса или салата. Так в одной из школ, вместо прописанного бутерброда дети на завтрак получали консервированный горошек.







— Были выявлены сырье без маркировки, продукты с истекшими сроками годности. В продаже находились те товары, в состав которых входили запрещенные к питанию школьников ингредиенты. В одном из районов Гродненской области даже в продажу был допущен шоколад, в составе которого был этиловый спирт., — рассказал заведующий сектором Комитета госконтроля Гродненской области Сергей Броневский.

По итогам проверки материалы направлены в органы местной власти. Всех виновных накажут.

 
 
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Были выявлены сырье без маркировки, продукты с истекшими сроками годности. В продаже находились те товары, в состав которых входили запрещенные к питанию...

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