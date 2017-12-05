|
Мининформ ограничил доступ за наркотики, пропаганду порнографии и ненадлежащую рекламу к 9 сайтам
06.12.2017 09:44 — Новости Общества | Tut.by
В ноябре министерство информации приняло решение об ограничении доступа к девяти информационным ресурсам,
За распространение информации, направленной на реализацию наркотических средств ограничен доступ к двум информационным ресурсам, за пропаганду порнографии — к одному сайту.
Также на основании письменных уведомлений Министерства антимонопольного регулирования и торговли ограничен доступ к 6 информационным ресурсам (dengitut3.by, immigrant.by, b-n.by, belaruscity.net/minsk/photo-22619.html, займ-под-залог.бел, belarusgo.com) за размещение ненадлежащей рекламы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За распространение информации, направленной на реализацию наркотических средств ограничен доступ к двум информационным ресурсам, за пропаганду порнографии - к...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии