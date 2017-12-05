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Генпрокуратура Украины объявила "неуловимого" Саакашвили в розыск

06.12.2017 09:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек – Sputnik. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был объявлен в розыск в Украине, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Объявлен розыск Михаила Саакашвили, который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины", – написала Сарган в своем Twitter.

Она также уточнила, что розыск бывшего соратника президента Петра Порошенко поручен Службе безопасности Украины и оперативным подразделениям Национальной полиции страны.

Саакашвили задержали в Киеве во вторник 5 декабря, однако затем его сторонники отбили политика у СБУ, а затем отправились в центр украинской столицы требовать импичмента Порошенко.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что акции в Киеве, которые организовал Саакашвили, финансировались окружением Виктора Януковича, а их целью было свержение власти.

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Теги: Минск
 
 
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Розыск бывшего соратника президента Петра Порошенко поручен Службе безопасности Украины и оперативным подразделениям Национальной полиции страны.

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