ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГУВД и МЧС начали облавы на нелегальных продавцов петард в Минске

06.12.2017 10:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 дек – Sputnik. Сотрудники минской милиции накануне новогодних праздников напомнили о соблюдении мер безопасности и правилах использования пиротехники, правоохранители и спасатели уже начали проводить рейды по выявлению нелегальных продавцов петард.

ГУВД и МЧС начали облавы на нелегальных продавцов петард в Минске
© Sputnik/ Алексей Насыров
Продавцы "левой" икры активизировались в Минске перед Новым годом

В ГУВД призвали минчан и гостей столицы сообщить в милицию о фактах незаконной реализации пиротехнических изделий по телефону 102.

"С целью выявления незаконных пиротехнических изделий сотрудники милиции проводят специальные рейды совместно с сотрудниками МЧС", – сообщила Sputnik в среду в Центральном РУВД Минска

Как отметил замначальника РУВД Александр Басов, в соответствии с существующим законодательством петарды, другие виды пиротехнических изделий запрещено использовать в парках, на площадях и в местах большого скопления людей. Кроме того, по его словам, нельзя взрывать петарды и запускать фейерверки вблизи жилых домов и автомобилей.

Басов напомнил, что за нарушение данных норм существуют административная ответственность, и использование петард может быть квалифицировано как хулиганство. В соответствии с КоАП нарушителю общественного порядка в данном случае грозит штраф до 30 базовых величин или административный арест на срок до 15 суток.

Родительская ответственность

Басов также отметил, что за детские шалости с пиротехникой к административной ответственности могут быть привлечены их родители.

"Это статья 9.4. КоАП "Невыполнение обязанностей по воспитанию детей", – уточнил замначальника РУВД.

По его словам, санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа до десяти базовых величин.

В случае если несовершеннолетние хулиганы петардами повредили имущество либо травмировали окружающих, их родители будут привлечены к уголовной ответственности.

"Левые" петарды

Замначальника РУВД призвал не покупать с рук пиротехнические изделия. По его словам, это не только является нарушением законодательства, но и небезопасно.

"Такой товар не прошел сертификацию и может быть опасен. Каждый год в Минске случаются травмы в результате использования несертифицированных петард", – отметил Басов.

Он призвал минчан приобретать пиротехнику только в официальных торговых точках и строго соблюдать инструкцию производителя, размещенную на упаковке.

Штрафы

Басов напомнил о существовании ответственности за нелегальную продажу пиротехники. По его словам, данные деяния квалифицируются КоАП как незаконная предпринимательская деятельность.

Для физических лиц, которые будут задержаны за незаконную продажу петард и фейерверков, предусмотрены штрафы в размере от 10 до 200 базовых величин, а на юридических лиц – до 500 базовых.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники милиции напомнили о штрафах за незаконную продажу фейерверков и петард.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Мининформ ограничил доступ за наркотики, пропаганду порнографии и ненадлежащую рекламу к 9 сайтам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика