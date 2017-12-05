ГУВД и МЧС начали облавы на нелегальных продавцов петард в Минске

МИНСК, 6 дек – Sputnik. Сотрудники минской милиции накануне новогодних праздников напомнили о соблюдении мер безопасности и правилах использования пиротехники, правоохранители и спасатели уже начали проводить рейды по выявлению нелегальных продавцов петард.



© Sputnik/ Алексей Насыров Продавцы "левой" икры активизировались в Минске перед Новым годом

В ГУВД призвали минчан и гостей столицы сообщить в милицию о фактах незаконной реализации пиротехнических изделий по телефону 102.

"С целью выявления незаконных пиротехнических изделий сотрудники милиции проводят специальные рейды совместно с сотрудниками МЧС", – сообщила Sputnik в среду в Центральном РУВД Минска

Как отметил замначальника РУВД Александр Басов, в соответствии с существующим законодательством петарды, другие виды пиротехнических изделий запрещено использовать в парках, на площадях и в местах большого скопления людей. Кроме того, по его словам, нельзя взрывать петарды и запускать фейерверки вблизи жилых домов и автомобилей.

Басов напомнил, что за нарушение данных норм существуют административная ответственность, и использование петард может быть квалифицировано как хулиганство. В соответствии с КоАП нарушителю общественного порядка в данном случае грозит штраф до 30 базовых величин или административный арест на срок до 15 суток.

Родительская ответственность

Басов также отметил, что за детские шалости с пиротехникой к административной ответственности могут быть привлечены их родители.

"Это статья 9.4. КоАП "Невыполнение обязанностей по воспитанию детей", – уточнил замначальника РУВД.

По его словам, санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа до десяти базовых величин.

В случае если несовершеннолетние хулиганы петардами повредили имущество либо травмировали окружающих, их родители будут привлечены к уголовной ответственности.

"Левые" петарды

Замначальника РУВД призвал не покупать с рук пиротехнические изделия. По его словам, это не только является нарушением законодательства, но и небезопасно.

"Такой товар не прошел сертификацию и может быть опасен. Каждый год в Минске случаются травмы в результате использования несертифицированных петард", – отметил Басов.

Он призвал минчан приобретать пиротехнику только в официальных торговых точках и строго соблюдать инструкцию производителя, размещенную на упаковке.

Штрафы

Басов напомнил о существовании ответственности за нелегальную продажу пиротехники. По его словам, данные деяния квалифицируются КоАП как незаконная предпринимательская деятельность.

Для физических лиц, которые будут задержаны за незаконную продажу петард и фейерверков, предусмотрены штрафы в размере от 10 до 200 базовых величин, а на юридических лиц – до 500 базовых.