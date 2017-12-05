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Британцы признали, что могли предотвратить теракт на Манчестер-арене
06.12.2017 10:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Контрразведка Великобритании могла предотвратить крупную
© AP/ Peter Byrne
В первой половине 2017 года МИ-5 столкнулась с большим всплеском угроз со стороны исламистов, чем за весь 2016 год. Глава британской контрразведки Эндрю Паркер рассказал, что спецслужбы уже предотвратили девять террористических атак в Соединенном королевстве в минувшем году.
Вчера британские спецслужбы задержали двух человек по подозрению в планировании покушения на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, об этом сообщил ряд местных СМИ. Полиция Скотланд Ярда отказалась подтвердить, что арест связан с покушением на премьер-министра страны. Представитель Мэй от ее имени выразил благодарность контрразведке за проделанную работу.
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Спецслужбы раскрыли девять террористических актов в Соединенном королевстве в этом году.
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