Британцы признали, что могли предотвратить теракт на Манчестер-арене

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Контрразведка Великобритании могла предотвратить крупную террористическую атаку с участием смертника на Манчестер-Арене в мае этого года. Дэвид Андерсон, которому было поручено провести независимое расследование, заявил, что смертник Салман Абеди, устроивший взрыв на Арене, был на контроле спецслужб, но его планы не успели вовремя раскрыть. The Guardian сообщает о серьезных ошибках, допущенных МИ-5 в ходе расследования, из-за которых теракт все же случился.

В первой половине 2017 года МИ-5 столкнулась с большим всплеском угроз со стороны исламистов, чем за весь 2016 год. Глава британской контрразведки Эндрю Паркер рассказал, что спецслужбы уже предотвратили девять террористических атак в Соединенном королевстве в минувшем году.

Вчера британские спецслужбы задержали двух человек по подозрению в планировании покушения на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, об этом сообщил ряд местных СМИ. Полиция Скотланд Ярда отказалась подтвердить, что арест связан с покушением на премьер-министра страны. Представитель Мэй от ее имени выразил благодарность контрразведке за проделанную работу.