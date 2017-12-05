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Мининформ ограничил доступ к ряду порталов, в том числе за порнографию

06.12.2017 10:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек — Sputnik. Министерство информации приняло решения об ограничении доступа к 9 интернет-ресурсам и их составным частям, в том числе за пропаганду порнографии и распространение наркотиков, сообщили в ведомстве.

Данное решение было принято на основании статей 38, 511 закона "О средствах массовой информации".

Мининформ ограничил доступ к ряду порталов, в том числе за порнографию
© Фото: www.pexels.com
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"За распространение информации, направленной на реализацию наркотических средств ограничен доступ к двум информационным ресурсам, за пропаганду порнографии — к одному информационному ресурсу", — сообщили Sputnik в среду министерстве информации.

Также на основании писем из министерства антимонопольного регулирования и торговли ограничен доступ к 6 информационным ресурсам (dengitut3.by, immigrant.by, b-n.by, belaruscity.net/minsk/photo-22619.html, займ-под-залог.бел, belarusgo.com) за размещение ненадлежащей рекламы, рассказали в ведомстве.

Кроме этого, вынесено письменное предупреждение редакции газеты "Борисовские новости" и владельцу информационного ресурса borisovnews.by – частному производственному унитарному предприятию "Букас медиа-центр" за нарушение требований статьи 38 закона "О СМИ".

 
Теги: Минск
 
 
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Подавляющее количество интернет-сайтов, к которым ограничен доступ, нарушили законодательство о рекламе.

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