Мининформ ограничил доступ к ряду порталов, в том числе за порнографию

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Министерство информации приняло решения об ограничении доступа к 9 интернет-ресурсам и их составным частям, в том числе за пропаганду порнографии и распространение наркотиков, сообщили в ведомстве.

Данное решение было принято на основании статей 38, 511 закона "О средствах массовой информации".

"За распространение информации, направленной на реализацию наркотических средств ограничен доступ к двум информационным ресурсам, за пропаганду порнографии — к одному информационному ресурсу", — сообщили Sputnik в среду министерстве информации.

Также на основании писем из министерства антимонопольного регулирования и торговли ограничен доступ к 6 информационным ресурсам (dengitut3.by, immigrant.by, b-n.by, belaruscity.net/minsk/photo-22619.html, займ-под-залог.бел, belarusgo.com) за размещение ненадлежащей рекламы, рассказали в ведомстве.

Кроме этого, вынесено письменное предупреждение редакции газеты "Борисовские новости" и владельцу информационного ресурса borisovnews.by – частному производственному унитарному предприятию "Букас медиа-центр" за нарушение требований статьи 38 закона "О СМИ".