|
Мининформ ограничил доступ к ряду порталов, в том числе за порнографию
06.12.2017 10:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Министерство информации приняло решения об ограничении доступа к 9 интернет-ресурсам и их составным частям, в том числе за пропаганду порнографии и распространение наркотиков, сообщили в ведомстве.
Данное решение было принято на основании статей 38, 511 закона "О средствах массовой информации".
© Фото: www.pexels.com
"За распространение информации, направленной на реализацию наркотических средств ограничен доступ к двум информационным ресурсам, за пропаганду порнографии — к одному информационному ресурсу", — сообщили Sputnik в среду министерстве информации.
Также на основании писем из министерства антимонопольного регулирования и торговли ограничен доступ к 6 информационным ресурсам (dengitut3.by, immigrant.by, b-n.by, belaruscity.net/minsk/photo-22619.html, займ-под-залог.бел, belarusgo.com) за размещение ненадлежащей рекламы, рассказали в ведомстве.
Кроме этого, вынесено письменное предупреждение редакции газеты "Борисовские новости" и владельцу информационного ресурса borisovnews.by – частному производственному унитарному предприятию "Букас медиа-центр" за нарушение требований статьи 38 закона "О СМИ".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подавляющее количество интернет-сайтов, к которым ограничен доступ, нарушили законодательство о рекламе.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии