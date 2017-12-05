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Милиция: запуск пиротехники в неподходящих местах можно расценить как мелкое хулиганство
06.12.2017 10:40 — Новости Общества | Tut.by
Накануне зимних праздников милиция напоминает, что пиротехнику запрещено использовать в общественных местах. Иначе может быть составлен протокол за мелкое хулиганство. Подробности
Общественными местами считаются парки, площади и места большого скопления людей.
Использование там пиротехники могут расценить как мелкое хулиганство и составить протокол по ст. 17.1 КоАП (санкция статьи — штраф от 2 до 30 базовых величин или арест до 15 суток). Если этими действиями будет причинен значительный вред здоровью или имуществу граждан — может грозить и уголовная ответственность.
В случае, если ребенка задержат за шалости с пиротехникой, родителей могут привлечь к административной ответственности по ст. 9.4 КоАП — за «невыполнение обязанностей по воспитанию детей». Санкция — предупреждение или штраф до 10 базовых величин.
Пиротехника, купленная у нелегальных продавцов, может быть опасна. Милиция и МЧС уже проводят совместные рейды, чтобы выявлять незаконный товар. Граждане могут сообщать о таких фактах в дежурную часть Центрального РУВД по телефону: 8 (017) 288-02-02 или 102.
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А если будут шалить дети, то родителей накажут за плохое воспитание.
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