Милиция: запуск пиротехники в неподходящих местах можно расценить как мелкое хулиганство

Накануне зимних праздников милиция напоминает, что пиротехнику запрещено использовать в общественных местах. Иначе может быть составлен протокол за мелкое хулиганство. Подробности сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Общественными местами считаются парки, площади и места большого скопления людей.

Использование там пиротехники могут расценить как мелкое хулиганство и составить протокол по ст. 17.1 КоАП (санкция статьи — штраф от 2 до 30 базовых величин или арест до 15 суток). Если этими действиями будет причинен значительный вред здоровью или имуществу граждан — может грозить и уголовная ответственность.

В случае, если ребенка задержат за шалости с пиротехникой, родителей могут привлечь к административной ответственности по ст. 9.4 КоАП — за «невыполнение обязанностей по воспитанию детей». Санкция — предупреждение или штраф до 10 базовых величин.

Пиротехника, купленная у нелегальных продавцов, может быть опасна. Милиция и МЧС уже проводят совместные рейды, чтобы выявлять незаконный товар. Граждане могут сообщать о таких фактах в дежурную часть Центрального РУВД по телефону: 8 (017) 288-02-02 или 102.

Рекомендации МЧС при запуске фейерверков: — Покупайте пиротехнику только в специализированных магазинах. Перед применением внимательно изучите инструкцию производителя на упаковке. — Запускайте фейерверки на ровной открытой площадке вдалеке от домов, деревьев и людей — на расстоянии не меньше 30 метров. При сильном ветре запускать фейерверки нельзя. — Не удерживайте зажженную ракету или петарду в руках. Это может обернуться серьезной травмой. — Фейерверк не должен опрокинуться — вкопайте его в снег или прижмите с боков чем-нибудь тяжелым — например, камнями или кирпичами. — Освободите и расправьте фитиль. Подожгите его с наветренной стороны на расстоянии вытянутой руки, не наклоняясь, сразу же повернитесь к пиротехнике спиной и отойдите на безопасное расстояние. — Если фейерверк или хлопушка не сработали сразу, подходить к ним можно не раньше чем через 15 минут. Потом убедитесь, что пиротехника не тлеет. Если нет, то можно завернуть батарею в упаковку и вернуть продавцу для утилизации либо уничтожить самому. Но перед этим надо выдержать ее в воде не менее 24 часов. — Если фейерверк не получилось запустить с первого раза, никогда не пробуйте повторить эту попытку! И не стоит разбирать такое изделие.