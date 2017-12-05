Ученые назвали признак скорой смерти

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Исследователи из Эксетерского университета Великобритании назвали признаки приближающейся смерти, соответствующее исследование опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine.

В рамках исследования ученые обработали медицинские показатели десятков тысяч человек за последние двадцать лет, в том числе свыше 46 тысяч тех, кто умер в возрасте старше 60 лет.



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По результатам исследования, за 18-14 лет до смерти у человека обычно наступает пик значений артериального давления, после чего АД начинает постепенно снижаться. Подобные изменения были как у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями британцев, так и у полностью здоровых.

Резко начинает падать давление в среднем за два года до смерти человека. Постепенно оно достигает минимальных значений. Подобное падение АД названо одним из ключевых признаков приближающейся смерти.

В дальнейшем исследователи планируют понять, почему же перед смертью у человека падает давление. По их предположениям, выяснение причин снижения АД поможет в будущем продлять жизнь пациентам.