КГК: школьников на Гродненщине кормили просроченными продуктами

МИНСК, 6 дек – Sputnik. Комитет государственного контроля при проверке столовых ряда школ Гродненской области выявил нарушения в организации питания учащихся – были обнаружены просроченные и запрещенные продукты, сообщили в эфире телеканала СТВ.



© Pixabay В школьных столовых установят видеокамеры для контроля за персоналом

По информации КГК, в области в некоторых учебных заведениях до сих пор практикуют закупки продуктов у посредников, которые нередко завышают отпускные цены.

"Были выявлены сырье без маркировки, продукты с истекшими сроками годности", – заявил в эфире телеканала заведующий сектором Комитета госконтроля Гродненской области Сергей Броневский.

Он также отметил, что в буфетах школьных столовых продавались товары с ингредиентами, запрещенными для школьников, – в одном из них обнаружили шоколад, при приготовлении которого использовался этиловый спирт.

В эфире телеканала также сообщили, что в некоторых школах детям не докладывали еды, а в одном из учреждений образования вместо бутерброда на завтрак ученики получали консервированный горошек.

В настоящее время материалы проверки уже направлены в местные органы власти, чтобы принять меры воздействия к виновным лицам.

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