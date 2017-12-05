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Более 30 человек стали жертвами строительного мошенника из Молодечно

06.12.2017 11:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Более 30 человек пострадали от мошеннических действий ранее неоднократно судимого жителя Молодечно, сообщила в эфире «Альфа Радио» официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Уголовное дело расследует УСК по Минской области.

По данным следствия, с января 2016 года мужчина, являясь директором частного предприятия по строительству каркасных и брусовых домов, завладел деньгами граждан Минской области и других регионов.

«Под предлогом первоначальных работ по заключенным сделкам он брал предоплату, создавал при этом видимость строительства», — рассказала Юлия Гончарова.

Однако своих обязательств мужчина не выполнял и денег не возвращал. Установлено, что ущерб от его действий может составлять не менее 100 тыс. рублей.

Жителю Молодечно предъявлено обвинение в мошенничестве, завладении имущества путем обмана, злоупотребления доверием, которое совершено повторно в особо крупном размере. Он заключен под стражу. Следователи продолжают разбираться в ситуации.

 
 
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Ущерб от его действий может составлять не менее 100 тыс. рублей.

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