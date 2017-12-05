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6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 7 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по юго-западу страны, днем на большей части территории пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами возможны слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется западный, юго-западный 4-9 м/с, по юго-западу с порывами до 14 м/с.

Ночью по востоку температура составит 4-5 градусов мороза. В течение суток в целом по Беларуси будет от минус 3 до плюс 3 градусов, по юго-западу - 4-6 градусов выше нуля.-0-

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