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В Гродно оптимизируют работу общественного транспорта
06.12.2017 12:09 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно дополнительно промониторят и оптимизируют работу общественного транспорта. Такое решение принято сегодня по итогам личного приема граждан председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым, сообщает БЕЛТА.
Один из вопросов, поступивших во время приема, касался
Ряд вопросов касался системы ЖКХ. В частности, жители многоэтажки по проспекту Клецкова обеспокоены затянувшимся капремонтом кровли. Начатые работы неожиданно свернули: в панелях перекрытия обнаружили трещины, проект отправили на доработку. Городские власти пообещали возобновить работы и устранить все недостатки в течение нескольких недель. Вопрос взят на контроль в облисполкоме. Дополнительно будет рассмотрено коллективное обращение жителей частного сектора Новогрудка. Владельцы домов финансово поучаствовали в создании проектной документации на проведение канализации к их участкам, однако работы не были доведены до конца.
«Вопросы жилищно-коммунального хозяйства были и будут в приоритете у населения. Они касаются каждого из нас. И даже при хорошей работе специализированных служб будут возникать вопросы, которые в одночасье не решишь. Наша главная задача в этом случае — доступно и понятно разъяснить человеку, что это за проблема, как и за какое время будет решаться. Противоречивые ответы на местах, перенос сроков толкают людей на обращения в вышестоящие органы. Такого быть не должно: если что-то человеку пообещали, надо это исполнить», — отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что актуальными в регионе остаются вопросы дорожного строительства. Их решение требует значительных средств, однако благодаря принимаемым мерам, в отношении как местных, так и республиканских дорог, в ближайшие 2−3 года будут серьезные изменения в этом направлении.
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Не все жители довольны интервалами и маршрутами автобусов, особенно вечером.
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