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В Гродно оптимизируют работу общественного транспорта

06.12.2017 12:09 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно дополнительно промониторят и оптимизируют работу общественного транспорта. Такое решение принято сегодня по итогам личного приема граждан председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым, сообщает БЕЛТА.


Фото: Инга Шкелер

Один из вопросов, поступивших во время приема, касался работы общественного транспорта в новом спальном районе Ольшанка в областном центре. Не все жители довольны интервалами и маршрутами автобусов, особенно вечером. Городским властям дано поручение еще раз провести мониторинг ситуации и оптимизировать работу транспорта.

Ряд вопросов касался системы ЖКХ. В частности, жители многоэтажки по проспекту Клецкова обеспокоены затянувшимся капремонтом кровли. Начатые работы неожиданно свернули: в панелях перекрытия обнаружили трещины, проект отправили на доработку. Городские власти пообещали возобновить работы и устранить все недостатки в течение нескольких недель. Вопрос взят на контроль в облисполкоме. Дополнительно будет рассмотрено коллективное обращение жителей частного сектора Новогрудка. Владельцы домов финансово поучаствовали в создании проектной документации на проведение канализации к их участкам, однако работы не были доведены до конца.

«Вопросы жилищно-коммунального хозяйства были и будут в приоритете у населения. Они касаются каждого из нас. И даже при хорошей работе специализированных служб будут возникать вопросы, которые в одночасье не решишь. Наша главная задача в этом случае — доступно и понятно разъяснить человеку, что это за проблема, как и за какое время будет решаться. Противоречивые ответы на местах, перенос сроков толкают людей на обращения в вышестоящие органы. Такого быть не должно: если что-то человеку пообещали, надо это исполнить», — отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что актуальными в регионе остаются вопросы дорожного строительства. Их решение требует значительных средств, однако благодаря принимаемым мерам, в отношении как местных, так и республиканских дорог, в ближайшие 2−3 года будут серьезные изменения в этом направлении.

 
Теги: Гродно
 
 
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Не все жители довольны интервалами и маршрутами автобусов, особенно вечером.

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