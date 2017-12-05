«Как-то у нас дедушка учился — 86 лет! Иногда, правда, забывал и приходил не в свой день и не в свое время, но приходил», — рассказывают в одной из музыкальных студий Минска. TUT.BY узнавал, зачем взрослые учатся петь, играть на барабанах, гитаре и саксофоне.





Лестница с деревянными перилами ведет на второй этаж дома № 9, что на улице Максима Богдановича. Гитары прямо в коридоре, на часах — портрет Джона Леннона. В пять вечера к столику администратора то и дело подходят дети и взрослые: записаться, согласовать расписание занятий.

«Для себя», — самая популярная причина научиться петь или играть на инструментах, которую называют взрослые ученики. Об этом рассказывает управляющий музыкальной студией «МузШок» Герман Никончук:

— А потом им становится интересно записать аудио — для себя, потом видео — тоже для себя. А потом поучаствовать в кавер-бэнде, в котором играют ученики школы, выступить на отчетном концерте. Мне кажется, музыка — искусство, которое вызывает у нас самые большие эмоции.



Управляющий музыкальной студией «МузШок» Герман Никончук

Больше всего взрослых записывается на вокал, на втором месте по популярности — уроки гитары. Потом — барабан, фортепьяно, саксофон. Курсы по скрипке тоже есть, но идут играть на этом инструменте только дети.

— Виолончель, также как и бас-гитару, мечтаем запустить. Критически нам важна именно бас-гитара, потому что в кавер-бэнд наших учеников нужен бас-гитарист, — говорит Герман Никончук. — Но запускать курсы по новым инструментам можно, когда набирается хотя бы десять желающих, все-таки нужно дать работу преподавателю.

Владимиру Мазуркевичу — 50 лет, у него только закончились занятия по вокалу. Сегодня приходил один, но вообще в музыкальную студию записался вместе с женой.



Владимир Мазуркевич уже два месяца ходит на занятия по вокалу

— Я уже немолодой человек, так что в первую очередь ходим для себя. Мы с супругой дома пели, каждый себе под нос, и вот решили пойти на вокал. Во-первых, это гармоничное времяпрепровождение, а во-вторых, ты над собой растешь, а это всегда очень полезно. У нас есть индивидуальные занятия и совместные.

Мазуркевичи берут уроки в музыкальной студии два месяца.

— Я не думаю, что уже можно кому-то наши умения показывать, но прогресс есть, — рассуждает Владимир.

Шесть лет назад это была небольшая школа в центре Максима Мирного в Малиновке, а сейчас даже в этом здании на улице в центре города не хватает места. Студия расширяется: сейчас ремонтируют помещения на третьем этаже примыкающего дома № 7.



В студии профессионально записывают композиции учеников — бесплатно

Преподаватель вокала Ольга Сытько рассказывает, что у нее сейчас примерно десять взрослых учеников.

— Есть несколько студентов, а есть люди по 40, 45 лет. Почти для всех это хобби и первое место, где они учатся вокалу. Молодежь приходит — многие хотят научиться петь в караоке, чтобы не пасть в глазах друзей. Была ученица, 65 лет. Она приезжала в Минск на полгода, в командировку. Стала ходить на занятия, начинали с азов. Говорила мне: «Понимаю, как это полезно — правильно дышать, со здоровьем лучше стало». Еще успела до отъезда выступить у нас на отчетном концерте. Была ученица, лет 68. Она сочиняла песни и ей надо было к конкурсу подготовиться: натренировать дыхание, чтобы не сбиваться от волнения. Месяца два ходила к нам. Вообще приходят люди, которые поют сами себе: в машине, в душе и хотят себя реализовать.

В музыкальной студии могут припомнить и более пожилых учеников. Год назад приходила учиться игре на клавишах 80-летняя минчанка. Ей внуки подарили синтезатор.

— Как-то у нас дедушка учился — 86 лет! Тоже на клавишах. Правда, иногда забывал: приходил не в свой день, не в свое время, но приходил. И занимался у нас долго — полгода, — рассказывает Герман Никончук.

Отличие от государственных музыкальных школ — нет оценок, нет экзаменов, нет курса, на который обязательно нужно отходить несколько лет.





Разовое индивидуальное занятие вокалом или с инструментом — 30 рублей, в паре — 15. Можно купить абонемент на четыре занятия по 90 минут или восемь занятий по 45 минут. Абонемент на занятия в паре обойдется в 92 рубля, на индивидуальные — 165 рублей.

— Программу нарочно не растягиваем. Стараемся сразу дать человеку базу, которая ему нужна. С одним мы можем на первом занятии разучивать первый аккорд, а с другим — гамму. Но вообще есть один общий момент и для детей, и для взрослых, по всем предметам. Чем больше музыкой заниматься, тем быстрее будет результат. К нам ходит три года один ученик и только год назад он начал попадать в ноты, потому что дома вообще не занимается. А бывает, человек ходит год, дома выполняет задания по дыханию, артикуляции, учит слова. И у него прогресс — раз в сто быстрее. И тут неважно, какого он возраста, — говорит руководитель музыкальной студии.

— Но ведь ученики живут в основном в городских квартирах. Как их соседи к репетициям дома относятся?

— Ну смотрите. Репетировать вокал — соседям не слышно, играть на гитаре акустической — тоже не слышно. На электрической можно в наушниках, на синтезаторе — тоже. Барабаны? Это да. Но приходите в студию — репетируйте бесплатно. И не только по барабанам. Есть часы, дни, когда кабинеты свободные, и многие ученики пользуются этой возможностью. А вон гитары вообще стоят прямо в коридоре.





В этой музыкальной школе любят эксперименты с возрастом учеников. Недавно взяли на курс фортепьяно двухлетнего ребенка.

— Администраторы сначала сказали его маме, что надо еще хотя бы два годика подождать. Но я потом сказал: а давайте попробуем. Записали малыша бесплатно. А вдруг что-то интересное получится.

Сабина Одноконная — ученица постарше, ей 5,5 года. Минчанка Галина водит дочь на вокал и фортепьяно с сентября.





— Записала ее сразу на два курса, чтобы была смена деятельности, — рассказывает Галина, дожидаясь дочку с занятия. — Зачем это все? На занятиях вокалом развиваем голосовые связки, раскрепощаем ребенка, ну и для будущей жизни неплохо владеть голосом. Фоно готовит ребенка к школе, дисциплинирует, опять же, развивается мелкая моторика. Нравится, что занятия проводят без обилия сольфеджио, литературы — здесь нет того, что отпугивает детей от классических школ. Вообще мы Сабину повели по стопам старшей сестры — она когда-то тоже ходила в музыкальную студию, нам понравился этот опыт.

В конце разговора Галина признается, что в детстве сама хотела ходить в музыкальную школу.

— Наверное, это еще и отголоски моих комплексов, — улыбается собеседница. — У меня-то не было возможности такие уроки посещать.

— Не хотите сейчас наверстать?

— Ох, ну уже, наверное, поздно, все лучшее детям. Хотя втихую, наверное, сижу и завидую взрослым.