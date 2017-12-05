Масштабное дело о торговле наркотиками: будут судить 9 человек

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Главное следственное управление завершило расследование уголовного дела в отношении участников международной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом психотропов и наркотиков, сообщили в СК.



© Фото: ГУНиПТЛ КМ МВД Республики Беларусь Наркоконтроль ответил "Матерям-328"

Ранее правоохранительные органы РБ и РФ пресекли деятельность организованной группы, в которую входили граждане Беларуси, России и Украины. Ряду обвиняемых уже назначены сроки.

"Установлена личность руководителя организованных групп, которые распространяли наркотики на территории трех государств — это 29-летний минчанин. Именно он координировал деятельность нескольких интернет-магазинов по распространению наркотиков", — сообщили Sputnik в среду в СК.

В ходе предварительного расследования было установлено, что в 2013 — 2016 годах в Беларуси и России действовали несколько организованных групп, занимавшихся незаконным сбытом особо опасных психотропов и наркотиков.

Были установлены личности 9 участников групп, уточнили в СК.

Смерть от психотропов

Кроме этого, следствием была установлена причастность отдельных членов группы к сбыту в 2014 году психотропа в Гродно мужчине, который умер после его употребления, сказали следователи.



© Фото: ГТК Беларуси Полкило психотропов нашли у неработающей минчанки

За время деятельности фигуранты незаконно распространили на территории Беларуси и России особо опасные психотропные вещества общей массой не менее 9 килограмм и опасные наркотические средства массой не менее 550 грамм. В результате незаконной деятельности получен доход на общую сумму более 1,38 миллиона рублей.

В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых на общую сумму более 265 тысяч рублей.

Почти 60 уголовных дел

В СК рассказали, что в результате эффективного взаимодействия правоохранительных органов Беларуси и России пресечена деятельность лаборатории по изготовлению особо опасных психотропных веществ, созданной фигурантами дела в Смоленске.

В ходе расследования в одном производстве соединено 56 уголовных дел, возбужденных по более чем 80 эпизодам противоправной деятельности обвиняемых, сообщили в СК.

Действия всех девяти фигурантов по делу квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, особо опасных психотропных веществ в крупном размере в составе организованной группы) Уголовного кодекса Беларусь, отметили в СК.

Троим из них, в том числе руководителю группы, дополнительно предъявлено обвинение ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности), ч. 3 ст. 328-1 (незаконное перемещение через Государственную границу психотропных веществ) Уголовного кодекса РБ, проинформировали в СК.

Там напомнили, что изменения в статью 328 Уголовного кодекса, в том числе введение части пятой (действия, предусмотренные частями 2-4 статьи, повлекшие причинение смерти по неосторожности), вступили в силу с февраля 2015 года.

Дело передано прокурору для последующего направления в суд.