6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона "Об особо охраняемых природных территориях" вынесен на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации Беларуси.

Проект закона изложен в виде нового акта, согласно которому действующий закон "Об особо охраняемых природных территориях" будет признан утратившим силу. Правовой акт разработан Палатой представителей Национального собрания с целью максимального наполнения действующего закона нормами прямого действия, исключения из него дублирующих норм и изменения его структуры, а также с учетом требований международных договоров в области биологического и ландшафтного разнообразия.

Проектом закона предусматривается сохранение существующей в Беларуси классификации особо охраняемых природных территорий (ООПТ) по следующим категориям: заповедники и национальные парки, а также заказники и памятники природы республиканского и местного значения. Принимая во внимание мировой опыт в части охраны не отдельных видов биологического разнообразия, а экосистем в целом, законопроектом предусматривается ликвидация деления заказников на виды. Также проектом закона более четко и подробно регламентируются режимы охраны и использования особо охраняемых природных территорий, которые были разработаны исходя из площади страны, размера и количества данных территорий и международных подходов.

С целью реализации положений Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, в проекте закона предусмотрена глава "Участие граждан и юридических лиц в решении вопросов, связанных с ООПТ". Она регламентирует права на участие в осуществлении мероприятий по организации, функционированию, охране и использованию особо охраняемых природных территорий, в работе научно-технических советов, создаваемых при государственных природоохранных учреждениях, осуществляющих управление заповедниками, национальными парками, в общественных обсуждениях проектов экологически значимых решений, касающихся данных территорий.

В целях сокращения расходов бюджетных средств и повышения эффективности их использования проектом закона предусматривается создание государственных природоохранных учреждений для управления несколькими особо охраняемыми природными территориями, независимо от их категории, вида и статуса.

Свои замечания и предложения по проекту можно высказать в специальной теме на правовом форуме Беларуси до 5 января 2018 года.-0-