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6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Григоровщина" на белорусско-латвийской границе вводятся ограничения для крупногабаритного транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

С 6 декабря 2017 года по 1 января 2018-го в пункте "Григоровщина" не будут пропускаться крупногабаритные транспортные средства.

Временные неудобства связаны с дорожными работами в пункте пропуска. Госпогранкомитет рекомендует выбирать альтернативные маршруты для пересечения госграницы.-0-