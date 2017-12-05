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В "Григоровщине" временно не будут пропускать крупногабаритный транспорт

06.12.2017 12:13 — Новости Общества | БелТА  
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В "Григоровщине" временно не будут пропускать крупногабаритный транспорт
Фото с сайта ГПК

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Григоровщина" на белорусско-латвийской границе вводятся ограничения для крупногабаритного транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

С 6 декабря 2017 года по 1 января 2018-го в пункте "Григоровщина" не будут пропускаться крупногабаритные транспортные средства.

Временные неудобства связаны с дорожными работами в пункте пропуска. Госпогранкомитет рекомендует выбирать альтернативные маршруты для пересечения госграницы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Григоровщина" на белорусско-латвийской границе вводятся ограничения для крупногабаритного транспорта. Об этом...

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