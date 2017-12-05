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Коммунальники две недели не могут поймать живой бегающую по Бобруйску лису. Собираются отстрелить

06.12.2017 12:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Бобруйские коммунальники вторую неделю ведут охоту на лису. Безуспешно. Дикое животное не проявляет агрессии по отношению к людям, и, если лиса здорова, администрация местной агроусадьбы согласна принять ее к себе в зоосад и таким образом сохранить жизнь животному.


Фото: thinglink.com

Заявка на отлов лисицы поступила еще в конце ноября. Тогда жители Затонного переулка обратились в горрайотдел по чрезвычайным ситуациям: в их районе была замечена лиса. Вопросом занялось местное «Спецавтопредприятие». Изловить хищницу до сих пор не удается: она перегрызает тросик капкана и убегает. Мало того, животное как-то попалось в сети и даже сидело в клетке, но смогло освободиться. По словам заместителя директора «Спецавтопредприятия» Александра Шостака, больше ловить лису не будут, устали — просто застрелят, поскольку поймать ее слишком сложно. Уже пригласили профессионального охотника с разрешением на применение оружия.

В Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды говорят: исходя из того, что район, где видели хищницу, — это городская окраина, то неподалеку вполне может быть ее нора. Если на людей животное не бросается, значит, скорее всего, не больна.

По данным областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, за 11 месяцев 2017 года в Могилевской области зарегистрировано 33 случая заболевания бешенством животных, из них в 23-х случаях это были лисы. В Бобруйском районе ни одного факта заболевания бешенством лис за этот период не зафиксировано.

 
 
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