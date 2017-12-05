Белорусы уже 22 месяца являются чистыми продавцами валюты

Граждане Беларуси за 11 месяцев продали валюты больше, чем купили, на 1,8 миллиардов долларов.

С января 2017 года население страны купило $5,818 млрд, а продало на $7,618 млрд в эквиваленте.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-ноябре продали иностранной валюты на $16,469 млрд в эквиваленте, купили - $17,153 млрд. Нерезиденты Беларуси за 11 месяцев продали валюты на $479,09 млн в эквиваленте, купили - $193,34 млн.

Такая же ситуация наблюдалась и в 2016 году , когда белорусы стали чистыми продавцами валюты. В декабре прошлого года физические лица купили наличной и безналичной валюты на 545,5 долларов в эквиваленте, а продали на 644,1 млн. Чистая продажа составила 98,63 млн. При этом продажа наличной валюты выросла почти на 7%, покупка выросла на 22,6% по сравнению с ноябрем 2016 года.

Активная продажа валюты населением говорит о том, что в стране сохраняется тенденция «тратить накопленное»: в былые годы граждане скупали валюту, а теперь продают ее, чтобы сохранить привычный некогда уровень жизни на фоне роста цен и падения зарплат.

По словам экспертов, у населения при снижении уровня доходов сохраняется привычка к потреблению, которое падает меньше, чем доходы, то есть тратятся сбережения.