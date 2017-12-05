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Белорусы уже 22 месяца являются чистыми продавцами валюты
06.12.2017 13:24 — Новости Общества | БДГ
Граждане Беларуси за 11 месяцев продали валюты больше, чем купили, на 1,8 миллиардов долларов.
С января 2017 года население страны купило $5,818 млрд, а продало на $7,618 млрд в эквиваленте.
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-ноябре продали иностранной валюты на $16,469 млрд в эквиваленте, купили - $17,153 млрд. Нерезиденты Беларуси за 11 месяцев продали валюты на $479,09 млн в эквиваленте, купили - $193,34 млн.
Такая же ситуация наблюдалась и
Активная продажа валюты населением говорит о том, что в стране сохраняется тенденция «тратить накопленное»: в былые годы граждане скупали валюту, а теперь продают ее, чтобы сохранить привычный некогда уровень жизни на фоне роста цен и падения зарплат.
По словам экспертов, у населения при снижении уровня доходов сохраняется привычка к потреблению, которое падает меньше, чем доходы, то есть тратятся сбережения.
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Граждане Беларуси за 11 месяцев продали валюты больше, чем купили, на 1,8 миллиардов долларов. С января 2017 года население страны купило $5,818 млрд, а продало на $7,618 млрд...
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