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"Как начинается экскурсия, заканчивается". В закон о туризме хотят добавить главу об экскурсиях
06.12.2017 13:25 — Новости Общества | Tut.by
В законе «О туризме» хотят прописать нормы по экскурсионной деятельности. С таким предложением выступила Белорусская ассоциация экскурсоводов и гидов-переводчиков,
Белорусская ассоциация экскурсоводов и гидов-переводчиков предлагает внести в закон «О туризме» главу «Экскурсионная деятельность» и прописать в ней все нормативные правовые акты по экскурсионному делу.
— Это нужно для того, чтобы было прописано, как начинается экскурсия, как закачивается, какие действия экскурсовода в этом процессе, — сказал председатель Белорусской ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Николай Чирский.
Предусмотрено, что появятся новое положение об аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также правила проведения экскурсии.
Николай Чирский добавил, что эти документы помогут направить экскурсионное дело в нормативно-правовое русло.
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В законе "О туризме" хотят прописать нормы по экскурсионной деятельности. С таким предложением выступила Белорусская ассоциация экскурсоводов и...
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