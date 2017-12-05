В законе «О туризме» хотят прописать нормы по экскурсионной деятельности. С таким предложением выступила Белорусская ассоциация экскурсоводов и гидов-переводчиков, сообщает БЕЛТА.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Белорусская ассоциация экскурсоводов и гидов-переводчиков предлагает внести в закон «О туризме» главу «Экскурсионная деятельность» и прописать в ней все нормативные правовые акты по экскурсионному делу.

— Это нужно для того, чтобы было прописано, как начинается экскурсия, как закачивается, какие действия экскурсовода в этом процессе, — сказал председатель Белорусской ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Николай Чирский.

Предусмотрено, что появятся новое положение об аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также правила проведения экскурсии.

Николай Чирский добавил, что эти документы помогут направить экскурсионное дело в нормативно-правовое русло.