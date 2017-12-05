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Суриков рассказал о деталях газовых переговоров
06.12.2017 13:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Вопросы единого газового рынка и транзита газа остаются предметом переговоров между Беларусью и Россией, рассказал журналистам в среду посол России в Беларуси Александр Суриков. При этом он напомнил, что принципиальные разногласия в нефтегазовой сфере были сняты еще в апреле 2017 года на
© Sputnik / Виктор Толочко
"Все газовые вопросы определены еще в апреле. Там отработаны цены на 2018-й год. Есть вопросы в переговорах по 2019-му году и единому газовому рынку. Не решены еще вопросы транзита газа — то есть доставки его от мест производства до мест потребления для белорусской стороны. Какую формулу изберут? Потому что она должна быть одинаковой к 25-му году не только для Беларуси, но и для всех стран входящих в Евразийский союз. Вот ее сейчас и обсуждают" — пояснил Суриков.
Он также напомнил, что на этой неделе
"Неоговоренные вопросы сняты еще в апреле месяце. А сейчас оговариваются детали с прицелом на 25 год", — подытожил посол России.
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Все принципиальные вопросы были решены в апреле 2017 года на встрече президентов в Москве, сейчас предметом переговоров остаются детали.
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