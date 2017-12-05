Суриков рассказал о деталях газовых переговоров

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Вопросы единого газового рынка и транзита газа остаются предметом переговоров между Беларусью и Россией, рассказал журналистам в среду посол России в Беларуси Александр Суриков. При этом он напомнил, что принципиальные разногласия в нефтегазовой сфере были сняты еще в апреле 2017 года на встрече президентов России и Беларуси в Санкт Петербурге .



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"Все газовые вопросы определены еще в апреле. Там отработаны цены на 2018-й год. Есть вопросы в переговорах по 2019-му году и единому газовому рынку. Не решены еще вопросы транзита газа — то есть доставки его от мест производства до мест потребления для белорусской стороны. Какую формулу изберут? Потому что она должна быть одинаковой к 25-му году не только для Беларуси, но и для всех стран входящих в Евразийский союз. Вот ее сейчас и обсуждают" — пояснил Суриков.

Он также напомнил, что на этой неделе был утвержден нефтяной баланс , который был оговорен еще в апреле. Согласно договоренностям, в Беларусь в 2018 году будут поставлены 24 миллиона тонн нефти. Из них 18 миллионов тонн пойдут на переработку на белорусские заводы, еще 6 миллионов будут экспортированы. Таможенные пошлины при этом будут перечисляться в бюджет Беларуси.

"Неоговоренные вопросы сняты еще в апреле месяце. А сейчас оговариваются детали с прицелом на 25 год", — подытожил посол России.