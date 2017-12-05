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От пяти рублей за дерево. В Гомеле елочные базары начнут работать 23 декабря

06.12.2017 13:41 — Новости Общества | Tut.by  
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В прошлом году лесхозы области реализовали 11 тысяч новогодних деревьев, в этом планируют продать около 14 тысяч, пишут «Гомельские ведомости».


— Цены на новогодние деревья в этом году остались на уровне прошлогодних. Самые дешевые — в лесничествах, — рассказала начальник отдела производства и реализации продукции Гомельского ГПЛХО Наталья Бобович. Хвойное дерево высотой до метра обойдется в 5 рублей, от метра до двух — в 7 рублей, от двух до трех метров — в 10 рублей и выше.

Каждый день вплоть до Нового года в Гомеле будут работать точки по продаже новогодних деревьев на площадках около универмага «Гомель», ресторанов «Речицкий» и «Хрустальный», около магазина «5 элемент» на улице Советской, около торгового центра на проспекте Космонавтов, супермаркета «Алми» на улице Мазурова, на Заводском рынке на улице Б. Царикова, в Гомельском лесхозе (улица Ленинградская, 42). Время работы ярмарок — 10.00 до 19.00. Кроме того, с 23 декабря ель или сосну можно будет купить и на предновогодних ярмарках выходного дня на площади Восстания.

Стоимость елей на выездной торговле такова: за деревья высотой до метра — от 7 до 9 рублей, от метра до двух — от 9 до 12, от двух до трех — от 12 до 16.

Мозырский и Светлогорский лесхозы будут продавать деревья в кадках, которые обойдутся ориентировочно в 22,5 рубля.

 
Теги: Гомель
 
 
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В 2016 году лесхозы области реализовали 11 тысяч новогодних деревьев, в этом планируют продать около 14 тысяч.

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