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Время спасать. В Светлогорске в качестве эксперимента вместо срезанной посадили в городе живую ель

06.12.2017 13:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Коммунальники Светлогорска в преддверии новогодних праздников решили пойти на эксперимент — в одном из микрорайонов города на место, где все годы устанавливали елку, посадили живое дерево. Свой поступок объяснили просто — пора спасать ели.


Фото: lovesun.by

— Ежегодно в декабре на Центральной площади мы устанавливаем искусственную ель, в двух других микрорайонах — «Молодежном» и «Полесье» — настоящие, привезенные из лесу. Но всегда было жалко их после Крещения убирать. Вот и подумали: а что если попробовать посадить живую елку, чтобы в последующем больше не срубать ели в лесу? — рассказали в КЖУП «Светочь».

20-летнюю новогоднюю красавицу, как и в прошлые годы, коммунальники приобрели у лесхоза. Только теперь не срезали, а выкопали вместе с корневой системой и пересадили в городе.

Основная трудность, отметили в ЖКХ, заключалась в том, что у ели разветвленная горизонтальная корневая система, поэтому ее нужно очень аккуратно пересаживать, сохраняя при этом как можно больше корней. Приживется ли лесная гостья в городе, станет известно весной.

 
 
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Коммунальники Светлогорска в преддверии новогодних праздников решили пойти на эксперимент - в одном из микрорайонов города на место, где все годы устанавливали...

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