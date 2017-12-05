Главную пинскую елку откроют 23 декабря

23 декабря на площади Ленина состоится праздничное открытие главной городской елки и будет работать большая предновогодняя ярмарка, пишет «Медиа-Полесье».





С 20 по 31 декабря в городе будут работать елочные базары. В столице Полесья новогоднюю красавицу можно будет приобрести на центральном рынке по улице Ленинградской, на рынке по улице Солнечной, на мини-рынке «Западный», у магазина "Санта-47″ (проспект Жолтовского, 13), на площадке у магазина «Буратино» (улица Брестская, 67), возле универсама «Пинск"(улица Первомайская, 173) и на парковке по улице Звездной, 1.

Предположительно, цена елей будет от 7 до 12 рублей — в зависимости от высоты дерева.