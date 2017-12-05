Жалобу водителей автопарка Гродно передали в областную прокуратуру

ГРОДНО, 6 дек – Sputnik, Инна Гришук. Генеральная прокуратура Беларуси получила коллективную жалобу, которую подписало около 30 водителей гродненского автопарка, и перенаправила ее в прокуратуру Гродненской области.



© Sputnik / Виктор Толочко Водителям автопарка в Гродно объяснили, почему нельзя писать жалобы

"Жалобу рассмотрят по существу и изучат все доводы обратившихся", – сообщил Sputnik официальный представитель Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.

Как уточнил собеседник Sputnik, случаем должна заниматься именно областная прокуратура, но Генеральная прокуратура будет держать это на контроле. При этом Брылев отметил, что центральный орган приступит к рассмотрению жалобы, если у заявителей возникнут вопросы к результатам проверки областной структуры.

По закону водители должны получить ответ в течение 30 дней.

Публично заявлять о многочисленных нарушениях в работе гродненского автопарка его сотрудники начали месяц назад. Поводом стал поступок 57-летнего водителя городского автобуса, который на глазах у пассажиров 4 ноября прыгнул с 30-метрового моста в Неман .

После этого работники парка стали жаловаться на постоянные переработки и нарушения режима труда и отдыха. На предприятии начались многочисленные проверки прокуратуры, профсоюзов, трудовой инспекции, после которых переработки прекратились.

На прошлой неделе водители отправили коллективные жалобы в Администрацию президента и Генеральную прокуратуру, под которыми подписалось около 30 человек. После этого с ними в парке провели беседы, после которых водители опасаются, что они стали кандидатами на увольнение.