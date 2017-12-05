Скоро зажгут: у цирка к праздникам появится светящийся клоун

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Иллюминацию на новогодних елках Минска включат 15 декабря, сообщили в Мингорисполкоме.



© Sputnik / Марина Серебрякова Стало известно, как долго белорусы будут отдыхать на Новый год

Огни на елочках будут гореть месяц — до 15 января. В прошлом году новогодние елки сияли гирляндами до 13 января, а позже включили декоративно-световую подсветку на деревьях в городе.

В этом году в столице к праздникам украсили восемнадцать елок. Огоньки на них будут гореть каждый день, а иллюминацию включат на Рождество и три дня новогодних праздников. Стоимость одного часа работы иллюминации – 350 рублей. Это не очень большая сумма тратится благодаря использованию экономичных технических решений.

Появятся и непривычные минчанам элементы иллюминации – накануне детских утренников у Белгосцирка появится световая фигура "Клоун". Будут и полюбившиеся светящийся 3D-мяч у минского Дома футбола, книга у Национальной библиотеки, арфа у Белгосфилармонии, шайба возле "Минск-Арены", трактор на Партизанском проспекте и сияющий подарок в районе столичного ГУМа. Все это уже радовало минчан в минувшем году, и в этот раз появится вновь.