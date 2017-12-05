Миллионный доход, погибший человек. В СК рассказали о масштабной торговле психотропами

Завершено расследование уголовного дела о международной группе, которая занималась оборотом запрещенных веществ. Трех из девятерых фигурантов обвиняют в причинении смерти по неосторожности — за то, что в 2014 году после употребления психотропа умер мужчина в Гродно. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.



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По данным следствия, международная преступная группа (из граждан Беларуси, России и Украины) занималась оборотом наркотиков и психотропов. Некоторые из участников уже осуждены и отбывают сроки.

Позже следователи вышли на след 29-летнего минчанина, которого подозревают в курировании нескольких интернет-магазинов, где распространяли вещества. Были получены данные о причастности еще ряда лиц — белорусов и украинцев.

«По данным следствия, с 2013 по 2016 год на территории Беларуси и России действовало несколько организованных групп (…). Всего в ходе расследования уголовного дела дополнительно установлены личности девяти участников групп. Наибольшая часть преступлений была совершена на территории Минска, Минской и Гродненской областей», — рассказали в СК.

Кроме того, трех из девятерых фигурантов обвиняют в причастности к сбыту психотропа, от употребления которого в 2014 году умер житель Гродно. Напомним, такие действия квалифицируют как причинение смерти по неосторожности.

«Оборот» фигурантов оценивают как минимум в 9 кг психотропных веществ и 550 грамм наркотиков. А доход — более чем 1,38 млн рублей (почти 700 тысяч в эквиваленте). В Смоленске была ликвидирована нарколаборатория.

В ходе расследования 56 уголовных дел объединены в одно производство. Согласно ч.4 ст. 328 УК, всем фигурантам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Это не считая обвинения в причинении смерти по неосторожности (до 3 лет лишения свободы) и незаконном перемещении психотропов через границу (от 3 до 7 лет). По этим статьям обвиняются трое из обвиняемых — в том числе предполагаемый руководитель групп.

Дело передано прокурору для направления в суд.