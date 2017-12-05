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Минчанке за интимные услуги заплатили фальшивыми деньгами
06.12.2017 14:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Сотрудники милиции задержали двух минчан, которые пытались сбыть поддельные 20 белорусских рублей, сообщили в ГУВД.
Как выяснилось, что эту купюру оставил жительнице города клиент за интимные услуги.
Попытка сбыта произошла в отделении банка по улице Уборевича в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Неработающие 29-летние жители столицы, которые пытались сбыть банкноту номиналом 20 белорусских рублей, вызывающую сомнение в подлинности, задержаны", — сообщила Sputnik в среду официальный представитель Центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз по Минску Оксана Летко.
По ее словам, эксперты-криминалисты Заводского района определили, что купюра номиналом 20 белорусских рублей, образца 2009 года, изготовлена не предприятием, осуществляющим производство государственных денежных знаков Беларусь.
Установлено, что минчанам заведомо поддельную купюру передала 33-летняя жительница столицы. Как она пояснила, эти деньги были получены за оказание интимных услуг.
5 декабря Заводским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.221 "Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг" Уголовного кодекса Беларуси.
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В отношении двух столичных жителей, которые пытались сбыть фальшивую купюру номиналом 20 рублей, возбуждено уголовное дело.
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