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Минчанке за интимные услуги заплатили фальшивыми деньгами

06.12.2017 14:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек — Sputnik. Сотрудники милиции задержали двух минчан, которые пытались сбыть поддельные 20 белорусских рублей, сообщили в ГУВД.

Как выяснилось, что эту купюру оставил жительнице города клиент за интимные услуги.

Попытка сбыта произошла в отделении банка по улице Уборевича в Минске.

Минчанке за интимные услуги заплатили фальшивыми деньгами
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Неработающие 29-летние жители столицы, которые пытались сбыть банкноту номиналом 20 белорусских рублей, вызывающую сомнение в подлинности, задержаны", — сообщила Sputnik в среду официальный представитель Центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз по Минску Оксана Летко.

По ее словам, эксперты-криминалисты Заводского района определили, что купюра номиналом 20 белорусских рублей, образца 2009 года, изготовлена не предприятием, осуществляющим производство государственных денежных знаков Беларусь.

Установлено, что минчанам заведомо поддельную купюру передала 33-летняя жительница столицы. Как она пояснила, эти деньги были получены за оказание интимных услуг.

5 декабря Заводским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.221 "Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг" Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении двух столичных жителей, которые пытались сбыть фальшивую купюру номиналом 20 рублей, возбуждено уголовное дело.

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