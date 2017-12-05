Минчанке за интимные услуги заплатили фальшивыми деньгами

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Сотрудники милиции задержали двух минчан, которые пытались сбыть поддельные 20 белорусских рублей, сообщили в ГУВД.

Как выяснилось, что эту купюру оставил жительнице города клиент за интимные услуги.

Попытка сбыта произошла в отделении банка по улице Уборевича в Минске.



© Sputnik / Виктор Толочко Впервые в Беларуси: двое минчан на даче подделывали новые 20-рублевки

"Неработающие 29-летние жители столицы, которые пытались сбыть банкноту номиналом 20 белорусских рублей, вызывающую сомнение в подлинности, задержаны", — сообщила Sputnik в среду официальный представитель Центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз по Минску Оксана Летко.

По ее словам, эксперты-криминалисты Заводского района определили, что купюра номиналом 20 белорусских рублей, образца 2009 года, изготовлена не предприятием, осуществляющим производство государственных денежных знаков Беларусь.

Установлено, что минчанам заведомо поддельную купюру передала 33-летняя жительница столицы. Как она пояснила, эти деньги были получены за оказание интимных услуг.

5 декабря Заводским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.221 "Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг" Уголовного кодекса Беларуси.