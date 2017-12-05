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МВД вынесло на общественное обсуждение вопрос ограничения продажи алкогольных напитков
06.12.2017 14:57 — Новости Общества | БелТА
Сергей Красуцкий
6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД вынесло на общественное обсуждение вопрос ограничения продажи алкогольных напитков, сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Сергей Красуцкий.
На официальном сайте МВД предлагается обсудить несколько вопросов, в том числе следует ли, по мнению граждан, ограничивать время реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива. Правоохранители также интересуются мнением, следует ли ограничивать продажу таких напитков на автозаправочных станциях, нужно ли продавать алкоголь только в обособленных товарных отделах магазинов.
Обсуждение будет проходить в течение декабря-января.
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6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД вынесло на общественное обсуждение вопрос ограничения продажи алкогольных напитков, сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА...
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