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МВД вынесло на общественное обсуждение вопрос ограничения продажи алкогольных напитков

06.12.2017 14:57 — Новости Общества | БелТА  
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МВД вынесло на общественное обсуждение вопрос ограничения продажи алкогольных напитков
Сергей Красуцкий

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД вынесло на общественное обсуждение вопрос ограничения продажи алкогольных напитков, сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Сергей Красуцкий.

На официальном сайте МВД предлагается обсудить несколько вопросов, в том числе следует ли, по мнению граждан, ограничивать время реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива. Правоохранители также интересуются мнением, следует ли ограничивать продажу таких напитков на автозаправочных станциях, нужно ли продавать алкоголь только в обособленных товарных отделах магазинов.

Обсуждение будет проходить в течение декабря-января.

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Теги: Минск
 
 
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6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД вынесло на общественное обсуждение вопрос ограничения продажи алкогольных напитков, сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА...

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