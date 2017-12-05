Суд Ленинского района Минска начал судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-начальника отдела материально-технического снабжения «Минскэнерго», который обвиняется во взяточничестве. Об этом сообщает БЕЛТА.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Экс-руководителя задержали в мае 2017 года, когда он получил взятку в 500 долларов от управляющего одного из обществ с ограниченной ответственностью.

Бывшему чиновнику предъявлено обвинение по ч.2 ст. 430 УК Беларуси (получение взятки, в крупном размере, повторно). По данным следствия, мужчина с мая 2015 года по май 2017-го в Минске и Минском районе несколько раз получал деньги за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Зная о том, какие товарно-материальные ценности необходимо приобрести для нужд организации, и ценовые предложения, из корыстных побуждений он сообщал эти сведения своей знакомой, представлявшей различные субъекты хозяйствования. Кроме того, чиновник сам инициативно указывал женщине группы товаров, которые планируется приобрести предприятием, чтобы она смогла подготовить выигрышное конкурсное предложение.

В результате этих незаконных действий субъекты хозяйствования выставляли наиболее выгодные условия, которые обеспечивали заключение с ними договоров. За победу в торгах фигурант получал от своей знакомой деньги в размере 10% от суммы оплаченной продукции.

Вознаграждения от 900 до 2 тысяч рублей передавались руководителю при личных встречах. На имущество обвиняемого стоимостью более 220 тысяч рублей наложен арест.