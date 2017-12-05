В посольстве России в РБ устроили прием в честь ветеранов

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Официальным поводом собрать заслуженных стариков за столом и еще раз высказать им слова благодарности стала годовщина битвы под Москвой: 5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск.

Российское посольство старается чтить эту традицию – собирать у себя ветеранов не только в День Победы, но и по другим значимым поводам.

"В первую очередь такие встречи нужны для самих ветеранов. Потому что внимание к ним должно быть постоянным – не только в День Победы. Кроме того, их все меньше и меньше становится. И иногда они обижаются, что о них мало вспоминают. А вспоминать о них надо как можно чаще. Потому что мы, в том числе, живем благодаря их действиям в те далекие годы", — пояснил журналистам значимость таких встреч Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в РБ Александр Суриков.



© Sputnik / Виктор Толочко Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в РБ Александр Суриков поздравляет ветеранов

Кроме того, появление в информационной повестке дня сообщений о ветеранах и той военной истории, по мнению посла, полезно для общества.

"Потому что ростки нацизма еще полностью не подавлены, они начинают проявляться с новой силой. Это чрезвычайно опасные вещи. И на примере Великой Отечественной или Второй мировой войны об этом всегда надо напоминать в обществе", — пояснил Суриков.



© Sputnik / Виктор Толочко Суриков о решении МОК: оно очень болезненное и обидное для России

На встречу в российское посольство пришли около 20 ветеранов, которые участвовали в битве под Москвой и которые внесли свою лепту в Победу в других сражениях. Леонид Федорович Шах, к примеру, в один из своих первых и самых памятных боев попал под Ленинградом. Помнит, было очень холодно и страшно.

"Самое памятное – это 7 января 42 года, когда нас, которым еще не исполнилось 18-и лет, послали в бой с немцами. Мы не смогли тогда взять ту высоту – деревеньку под Ленинградом. Мы подошли к ней вплотную, а дальше был такой массированный огонь со стороны немцев… А у нас одна единственная винтовка у каждого солдата. Автоматов не было, артиллерия плохо работала, не хватало снарядов. Ну и пришлось целый день лежать в снегу, ждать темноты, чтобы отойти обратно на исходные позиции. И когда мы отошли, выяснилось, что нас осталась половина: в бой шло примерно тысячу человек, и если 500 осталось, то это хорошо. Остальные были убиты и ранены", — вспоминает Леонид Федорович.



© Sputnik / Виктор Толочко Ветеран Леонид Федорович Шах

Это ветеран рассказал в ответ на журналистскую просьбу, а потом признался, что, собираясь за столом, ветераны стараются о войне не говорить.

"Больше о тех событиях, которые происходят сейчас, с Россией, за которую мы, конечно, болеем", — признался Леонид Федорович.

Вот, признается, обидно, что российскую сборную на Олимпиаду не пускают … Но эти разговоры будут чуть позже.

А пока в зале появляется посол, каждого приветствует лично – пожимает руку и поднимает бокал за солдат второй мировой – в память тех, кто погибли, и за здоровье живых.