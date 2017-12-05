Что вообще происходит: 5 наивных вопросов об Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил 5 декабря свое решение о допуске России к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в 2018 году в Пхенчхане (Южная Корея). По решению МОК, выступить от РФ смогут только "чистые" спортсмены и исключительно под нейтральными флагами .

Что значит решение МОК, может ли оно поменяться, что будет в случае бойкота Россией Олимпийских игр — Sputnik ответил на пять наивных вопросов о грядущих состязаниях.

Могут ли российские спортсмены поехать от другой страны — например, от Беларуси?

Еще задолго до решения МОК по участию России в Играх-2018 в Госдуме озвучили предложение о выступлении российских атлетов под флагом Беларуси на международных соревнованиях . Поводом для таких разговором стало отстранение паралимпийской сборной РФ от Игр-2016 в Бразилии. Депутат-"единорос" Евгений Федоров даже направил соответствующий запрос президенту республики Александру Лукашенко, в котором обращал внимание на отношения двух государства в рамках Союзного государства.

Тогда инициативу Федорова прокомментировал глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский. Он пояснил, что такое возможно, но при получении белорусского гражданства . При этом спортсмен должен пройти так называемую процедуру "карантина", когда он не может выступать за новую команду в течение двух лет. Уменьшить этот сорок возможно, получив согласие соответствующей международной федерации и также федерации страну, за которую атлет выступал до этого.

Решение МОК окончательное? Может ли еще Россия поехать по российскими флагами?

До старта Олимпиады-2018 осталось менее двух месяцев и, вероятно, МОК уже ничего не будет менять в своем решении. Однако вероятность того, что российский флаг все же появится в Пхенчхане остается. Это возможно при условии, если Олимпийский комитет России (ОКР) выполнит все требования, выдвинутые в его адрес. В этом случае МОК может частично или полностью снять отстранение с ОКР, и российский "триколор" пронесут 25 февраля.

Как и кем будет приниматься решение, поедут ли спортсмены под нейтральными флагами или нет?

Сразу после объявления вердикта МОК в России начали активно комментировать сложившуюся ситуацию. Отдельные комментаторы из числа депутатов Госдумы, сенатор Совфеда и спортивных функционеров призвали бойкотировать будущую Олимпиаду. По их словам, решение МОК унизительно и такой державе как Россия нельзя идти на поводу. Однако были и те, кто уверен, что российские спортсмены должны ехать в Пхенчхан и биться там за свою родину хоть и под нейтральным флагом.



© Sputnik/ Сергей Гунеев Отстранение России от Олимпиады: Кремль призвал исключить эмоции

Президент ОКР Александр Жуков в свою очередь заявил, что решение об участии России будет принято на Олимпийском собрании 12 декабря. Однако ожидается, что вопрос может быть решен гораздо раньше: 6 декабря на Всероссийском форуме добровольцев президент Владимир Путин поставит точку в этом споре. Но Путин выступил, ничего не сказав об Олимпиаде.

Но стоит отметить, что согласно правилам участия в Олимпийских играх, правительство, Минспорта страны или ОКР не может запретить спортсменам выступать в соревнованиях.

В среду о своей готовности выступить под нейтральным флагом заявил шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке — трижды под флагом Южной Кореи и трижды под российским флагом — Виктор Ан. Он подчеркнул, что шел к этому четыре года и не может сейчас сдаться.

Однако просто желания "чистых" спортсменов выступить на Играх-2018 мало. Для этого российские атлеты должны пройти допинг-тесты, после чего специальная комиссия, в состав которой войдут представители WADA, DFSU (Doping Free Sport Unit) и МОК определят имеет ли право спортсмен поехать в Южную Корею.



© Sputnik/ Алексей Куденко Овечкин не понимает, как ехать на Олимпиаду за свой счет

Если будет выбрана политика бойкота, то за ним могут последовать серьезные последствия для России со стороны МОК. Спортивные юристы не исключают, что организация в этом случае может и вовсе исключить Россию от всех Олимпиад, согласно всем юридическим нормам, введенным после 1980 и 1984 годов. Впрочем СМИ со ссылкой на источники сообщают, что никакого бойкота не будет – это решение было принято давно.

Что касается участия, России в других международных соревнованиях, то там решение принимают международные федерации. Так, ФИФА заявила, что решение МОК не повлияет на подготовку и проведение Чемпионата мира 2018 года. В ФИФА обратили внимание, что никто не будет наказан лишь на основании подозрений. Для санкций должны быть неопровержимые доказательства.

Если не поедут российские спортсмены, белорусским будет проще завоевывать медали?

Белорусские и российские спортсмены на Олимпийских играх – друг другу не конкуренты в большинстве дисциплин. Основные надежды Беларусь на этой Олимпиаде связывает с женской биатлонной сборной и фристайлом. В женский биатлон верят, потому что еще свежа в памяти Олимпиада-2014, где Дарья Домрачева выиграла три золотые медали, Надежда Скардино – бронзу. Однако старт нового биатлонного сезона разочаровал белорусских болельщиков, в частности результаты главной олимпийской надежды – Домрачевой .

Что касается фристайла, то Беларусь в этом виде спорта традиционно сильна. На прошлых Играх, белорусы Алла Цупер и Антон Кушнир завоевали золотые награды. Сейчас спортсмены активно готовятся к Пхенчхану, но за путевку еще нужно побороться. К тому же в команде Николая Козеко много талантливой молодежи – Максим Густик, Павел Дик, Станислав Гладченко, Романовская Александра.



© Sputnik/ Максим Блинов Депутат Милонов предложил Беларуси "воздержаться" от Олимпиады

В начале ноября компания Gracenote, специализирующаяся на прогнозах, представила свой вариант медального зачета Игр-2018. Первое место в нем занимает Германия (35 медалей), второе – Норвегия (32), третье – США (29). Белорусы в этом списке располагаются лишь на 27-й позиции (1). Единственную медаль – и ту бронзовую — записали на счет Кушнира.

К слову, есть вероятность, что в случае отказа России пускать на игры хоккейную сборную, ее место может занять белорусская команда. Подопечные Дэйва Льюиса располагаются на десятом месте в мировом рейтинге, что дает им право выступить на Играх, в случае отказа или недопуска одной из сборных-участниц. Однако в Минске такую возможность комментируют с большой осторожностью, отмечая, что на чудом горе счастья не построишь. Но в уме руководство Белорусской федерации хоккея все же держит такой сценарий развития событий. Вместе с тем, эксперты призывают Беларусь отказаться от участия, если такая возможность представится, иначе это может повлиять на отношение двух стран.

Почему вообще все следят за Олимпиадой?

Олимпийские игры — крупнейшее мировое событие, в котором принимают участие представители более 80 стран. Победители Олимпиад — признанные во всем мире спортсмены, а результаты в медальном зачете позволяют гордиться своей страной многих поклонников спорта.

Так или иначе, Олимпийские игры — это еще и главное шоу в мире. Интерес к Играм и их престиж так высоки, что к событиям привлекается внимание сотен миллионов людей.