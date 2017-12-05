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Что вообще происходит: 5 наивных вопросов об Олимпиаде-2018
06.12.2017 15:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Международный олимпийский комитет (МОК) объявил 5 декабря свое решение о допуске России к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в 2018 году в Пхенчхане (Южная Корея). По решению МОК,
Что значит решение МОК, может ли оно поменяться, что будет в случае бойкота Россией Олимпийских игр — Sputnik ответил на пять наивных вопросов о грядущих состязаниях.
© Sputnik/ Алексей Куденко
Могут ли российские спортсмены поехать от другой страны — например, от Беларуси?
Еще задолго до решения МОК по участию России в Играх-2018
Тогда инициативу Федорова прокомментировал глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский. Он пояснил, что
Решение МОК окончательное? Может ли еще Россия поехать по российскими флагами?
До старта Олимпиады-2018 осталось менее двух месяцев и, вероятно, МОК уже ничего не будет менять в своем решении. Однако вероятность того, что российский флаг все же появится в Пхенчхане остается. Это возможно при условии, если Олимпийский комитет России (ОКР) выполнит все требования, выдвинутые в его адрес. В этом случае МОК может частично или полностью снять отстранение с ОКР, и российский "триколор" пронесут 25 февраля.
Как и кем будет приниматься решение, поедут ли спортсмены под нейтральными флагами или нет?
Сразу после объявления вердикта МОК в России начали активно комментировать сложившуюся ситуацию. Отдельные комментаторы из числа депутатов Госдумы, сенатор Совфеда и спортивных функционеров призвали бойкотировать будущую Олимпиаду. По их словам, решение МОК унизительно и такой державе как Россия нельзя идти на поводу. Однако были и те, кто уверен, что российские спортсмены должны ехать в Пхенчхан и биться там за свою родину хоть и под нейтральным флагом.
© Sputnik/ Сергей Гунеев
Президент ОКР Александр Жуков в свою очередь заявил, что решение об участии России будет принято на Олимпийском собрании 12 декабря. Однако ожидается, что вопрос может быть решен гораздо раньше: 6 декабря на Всероссийском форуме добровольцев президент Владимир Путин поставит точку в этом споре. Но Путин выступил, ничего не сказав об Олимпиаде.
Но стоит отметить, что согласно правилам участия в Олимпийских играх, правительство, Минспорта страны или ОКР не может запретить спортсменам выступать в соревнованиях.
В среду о своей готовности выступить под нейтральным флагом заявил шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке — трижды под флагом Южной Кореи и трижды под российским флагом — Виктор Ан. Он подчеркнул, что шел к этому четыре года и не может сейчас сдаться.
Однако просто желания "чистых" спортсменов выступить на Играх-2018 мало. Для этого российские атлеты должны пройти допинг-тесты, после чего специальная комиссия, в состав которой войдут представители WADA, DFSU (Doping Free Sport Unit) и МОК определят имеет ли право спортсмен поехать в Южную Корею.
© Sputnik/ Алексей Куденко
Если будет выбрана политика бойкота, то за ним могут последовать серьезные последствия для России со стороны МОК. Спортивные юристы не исключают, что организация в этом случае может и вовсе исключить Россию от всех Олимпиад, согласно всем юридическим нормам, введенным после 1980 и 1984 годов. Впрочем СМИ со ссылкой на источники сообщают, что никакого бойкота не будет – это решение было принято давно.
Что касается участия, России в других международных соревнованиях, то там решение принимают международные федерации. Так, ФИФА заявила, что решение МОК не повлияет на подготовку и проведение Чемпионата мира 2018 года. В ФИФА обратили внимание, что никто не будет наказан лишь на основании подозрений. Для санкций должны быть неопровержимые доказательства.
Если не поедут российские спортсмены, белорусским будет проще завоевывать медали?
Белорусские и российские спортсмены на Олимпийских играх – друг другу не конкуренты в большинстве дисциплин. Основные надежды Беларусь на этой Олимпиаде связывает с женской биатлонной сборной и фристайлом. В женский биатлон верят, потому что еще свежа в памяти Олимпиада-2014, где Дарья Домрачева выиграла три золотые медали, Надежда Скардино – бронзу. Однако старт нового биатлонного сезона разочаровал белорусских болельщиков, в частности
Что касается фристайла, то Беларусь в этом виде спорта традиционно сильна. На прошлых Играх, белорусы Алла Цупер и Антон Кушнир завоевали золотые награды. Сейчас спортсмены активно готовятся к Пхенчхану, но за путевку еще нужно побороться. К тому же в команде Николая Козеко много талантливой молодежи – Максим Густик, Павел Дик, Станислав Гладченко, Романовская Александра.
© Sputnik/ Максим Блинов
В начале ноября компания Gracenote, специализирующаяся на прогнозах, представила свой вариант медального зачета Игр-2018. Первое место в нем занимает Германия (35 медалей), второе – Норвегия (32), третье – США (29). Белорусы в этом списке располагаются лишь на 27-й позиции (1). Единственную медаль – и ту бронзовую — записали на счет Кушнира.
К слову, есть вероятность, что в случае отказа России пускать на игры хоккейную сборную, ее место может занять белорусская команда. Подопечные Дэйва Льюиса располагаются на десятом месте в мировом рейтинге, что дает им право выступить на Играх, в случае отказа или недопуска одной из сборных-участниц. Однако в Минске такую возможность комментируют с большой осторожностью, отмечая, что на чудом горе счастья не построишь. Но в уме руководство Белорусской федерации хоккея все же держит такой сценарий развития событий. Вместе с тем, эксперты призывают Беларусь отказаться от участия, если такая возможность представится, иначе это может повлиять на отношение двух стран.
Почему вообще все следят за Олимпиадой?
Олимпийские игры — крупнейшее мировое событие, в котором принимают участие представители более 80 стран. Победители Олимпиад — признанные во всем мире спортсмены, а результаты в медальном зачете позволяют гордиться своей страной многих поклонников спорта.
Так или иначе, Олимпийские игры — это еще и главное шоу в мире. Интерес к Играм и их престиж так высоки, что к событиям привлекается внимание сотен миллионов людей.
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Ответы на самые частые "обывательские" вопросы о ситуации вокруг допуска российских спортсменов на зимние Олимпийские игры будущего года.
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