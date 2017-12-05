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Французский суд увеличил залог российскому сенатору Керимову до €50 млн
06.12.2017 15:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс (Франция) оставил на свободе российского сенатора Сулеймана Керимова, отпущенного ранее под залог, увеличив при этом сумму до 50 миллионов евро, сообщают местные СМИ. Также был расширен список лиц, с которыми сенатору запрещено общаться.
Ранее обвинение просило арестовать Керимова или же увеличить ему сумму залоговой выплаты.
Слушания по апелляции прокуратуры Ниццы относительно применения меры пресечения в виде выплаты залога состоялись во вторник.
Причины задержания
Российский сенатор и бизнесмен Керимов был
© Sputnik/ Максим Блинов
Ему было предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты. Отмывание, как предполагает следствие, происходило через операции по приобретению недвижимости на Лазурном берегу, которая была оформлены на подставных лиц.
По решению суда Керимова
Кроме самого Керимова, по делу проходят еще три фигуранта.
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Задержанный во Франции Сулейман Керимов был задержан по подозрению в отмывании денег и затем отпущен под залог в 5 миллионов евро.
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