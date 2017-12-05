Французский суд увеличил залог российскому сенатору Керимову до €50 млн

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс (Франция) оставил на свободе российского сенатора Сулеймана Керимова, отпущенного ранее под залог, увеличив при этом сумму до 50 миллионов евро, сообщают местные СМИ. Также был расширен список лиц, с которыми сенатору запрещено общаться.

СМИ: Керимова задержали по подозрению в отмывании денег >>

Ранее обвинение просило арестовать Керимова или же увеличить ему сумму залоговой выплаты.

Слушания по апелляции прокуратуры Ниццы относительно применения меры пресечения в виде выплаты залога состоялись во вторник.

Причины задержания

Российский сенатор и бизнесмен Керимов был задержан 20 ноября в аэропорту Ниццы.



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Ему было предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты. Отмывание, как предполагает следствие, происходило через операции по приобретению недвижимости на Лазурном берегу, которая была оформлены на подставных лиц.

По решению суда Керимова отпустили под залог в 5 миллионов евро. Кроме того, сенатор должен был соблюдать ряд условий, в частности, регулярно являться в полицейский участок, оставаться на территории департамента, где он был задержан, сдать паспорт и не вступать в контакт с рядом определенных лиц.

Кроме самого Керимова, по делу проходят еще три фигуранта.