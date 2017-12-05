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С 21 года и в отдельных залах. Как в Беларуси хотят ограничить продажу алкоголя
06.12.2017 16:10 — Новости Общества | Tut.by
МВД предлагает ограничить розничную торговлю алкоголем. Нововведения могут кардинально изменить привычное представление о покупке спиртного в Беларуси.
В МВД сейчас работают над проектом указа президента «О вопросах розничной торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом». В ведомстве предлагают не продавать алкоголь с 23.00 до 9.00 утра, а в магазинах с площадью торгового зала 1000 кв. м и больше оборудовать для алкоголя отдельный зал. Кроме того, среди предложений — увеличить возраст, когда можно купить алкоголь, с 18 лет до 21 года.
— По статистике, 18−21 год — это пиковый возраст, когда правонарушения совершают в нетрезвом виде. До 18 лет этот показатель очень низок, а затем — резкий всплеск. Количество преступлений в эти три года практически равно количеству правонарушений, которые совершают люди в период с 21 года по 40 лет. Несмотря на то, что купить алкоголь несовершеннолетнему могут порой и близкие, и друзья, и продавцы где-то не смотрят паспорт, тем не менее определенная сдерживающая мера (в том, что существует ограничение на продажу алкоголя несовершеннолетним. — Прим. TUT.BY) есть. Но мы видим, что когда этого препятствия в 18 лет нет, то у тех, кто еще не может адекватно мыслить, наступают серьезные последствия, — отмечает замначальника управления профилактики ГУОПП милиции общественной безопасности МВД Сергей Красуцкий.
По информации МВД, в Швеции продажа крепкого алкоголя запрещена в воскресенье, во многих странах Европы время продажи ограничивают. Например, в соседней Литве с 2018 года спиртное будут продавать только тем, кто достиг 20 лет, а время продажи спиртного заметно сократят: по будням и в субботу его можно будет купить с 10.00 до 20.00, в воскресенье — с 10.00 до 15.00, за исключением объектов общественного питания. Также меры по ограничению продажи алкоголя принимают и в Польше.
В нашей стране каждое четвертое преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения. Доля убийств, умышленных тяжких телесных повреждений, грабежей, разбоев и хулиганств в пьяном состоянии достигает 70−80%.
— Ловлю себя на мысли, что не видел в последнее время таких сводок, где не было бы написано, что преступление совершалось в состоянии алкогольного опьянения. Сегодня такие случаи скорее исключение, — сказал Сергей Красуцкий. — Как можно говорить о какой-то профилактике алкогольной зависимости в нашей стране, когда алкоголь сегодня поставлен почти вровень с продуктами питания. В магазинах мы видим огромные ряды алкоголя, которые провожают нас до касс.
В МВД приводят статистику и отмечают, что число торговых объектов, в которых продается алкоголь, в Беларуси в разы превышает их количество в развитых странах. У нас по стране на 10 тысяч человек, включая детей и престарелых, приходится 17 магазинов с алкоголем. А это один магазин на 600 человек. При этом, например, в Швеции и Норвегии один магазин, где продают напитки крепче 4,75%, приходится на 4,5 тысячи человек, в Финляндии — на 6,3 тысячи, Исландии — на 15,9 тысячи.
— Мы понимаем, что торговые объекты ставят задачу получать прибыль. В том числе от алкоголя. Но когда они получают прибыль, к сожалению, наше государство, общество сразу получает серьезные убытки. Исследования Минздрава показывают, что, получая рубль прибыли с акцизов и налогов с продажи алкоголя, одновременно наше государство и все мы теряем три рубля на лечение граждан, которые злоупотребляют спиртным, попадают в ДТП, совершают преступления, в которых гибнут люди, — говорит Сергей Красуцкий.
На сайте МВД можно ознакомиться с основными предложениями в указ и ответить на
— Мы хотим, чтобы все понимали, что мы не говорим о «сухом законе». Но определенные шаги по изменению ситуации надо предпринимать, — заметил Сергей Красуцкий.
Напомним, что в прошлом году в проекте антиалкогольного указа уже
Летом 2015 года в Минске действовали временные
При этом,
На диспансерном учете в стране на 1 августа 2017 года состояли около 164 500 больных алкоголизмом. При этом в Минске — около 35 тысяч человек.
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МВД предлагает ограничить розничную торговлю алкоголем. Нововведения могут кардинально изменить привычное представление о покупке спиртного в Беларуси.
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