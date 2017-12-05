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Журнал Time назвал "Человека года"

06.12.2017 16:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек — Sputnik. "Человеком года 2017" по версии журнала Time, были названы женщины — участницы движения против сексуального насилия, объединившиеся под хэштегом #MeToo, которые первыми рассказали о сексуальных домогательствах, сообщает издание на своей страничке в Twitter.

"Люди, которые нарушили свое молчание в отношении сексуальных посягательств и преследований — их коллективный гнев вызвал немедленные и шокирующие результаты. За их влияние на 2017 год они названы "Человеком года" по версии журнала", — отметили в Time.

​По мнению журнала, движение #MeToo охватывают все расы, все классы доходов, все профессии и практически все уголки земного шара.

Номинация "Человек года"

Традиционно журнал Time называет в последнем декабрьском номере "Человека года" — человека (или группу лиц), который пользовался наибольшей популярностью и оказал заметное влияние на многие сферы жизни за последние 12 месяцев.

Журнал Time назвал "Человека года"
© REUTERS/ Carlos Barria
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Человека года выбирает единолично исполнительный редактор Принцип, по которому журнал выбирает какого-либо номинанта объясняется таким образом: "Звание "Человек года", присуждаемое TIME, не является почестью. Это не знак одобрения. И не признание популярности. В лучшем случае это трезвая оценка мира, каков он есть, и самых могущественных людей и сил, формирующих этот мир — к худу или к добру. И эта номинация, безусловно, имеет отношение к лидерским качествам — дерзновенным, изменяющим нашу планету".

Номинация "Человек года" присуждается с 1927 года. Тогда этого звания удостоился летчик Чарльз Линдберг, впервые в истории в одиночку перелетевший Атлантику.

В 2007 году "Человеком года" стал президент Российской Федерации Владимир Путин.

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Абстрактные (собирательные) образы или группы людей также ранее были номинированы на звание "Человека года". В частности, в разные годы им становились Американский солдат, борцы с лихорадкой Эбола, астронавты "Аполлона-8" и другие.

Вчера журнал опубликовал "Человека года" по версии читателей — им стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

 
Теги: Минск
 
 
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"Человеком года 2017" по версии журналом Time были названы женщины, выступившие с обвинениями в сексуальном насилии и домогательствах.

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