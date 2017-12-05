Единый рынок лекарств ЕАЭС требует решения ряда юридических проблем

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Единый рынок лекарств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) требует решения ряда юридических проблем, сообщила в МПЦ Sputnik в среду начальник отдела по юридической и кадровой работе РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" Наталья Тарасевич.

Единый фармацевтический рынок стран ЕАЭС уже официально функционирует, однако, например, до сих пор никто из производителей лекарств не подавал свое "досье" для одновременной регистрации во всех государствах союза. Кроме этого, отмечают эксперты, есть вопросы и юридического характера.

"Первая же проблема в Беларуси: у заявителя, который придет к нам, есть вопрос того, как можно подтвердить полномочия субъектов обращения лекарственных средств", — привела пример Тарасевич.



© Sputnik / Виктор Толочко Начальник отдела по юридической и кадровой работе РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" Наталья Тарасевич

Например, в правилах, действующих в республике, учтены три субъекта: заявитель — держатель регистрационного заявления, держатель регистрационного удостоверения или его представитель. Возникают вопросы и о том, как передают друг другу производители полномочия.

"У нас такие опасения, потому что опыт центра показывает, что в подавляющем большинстве случаев производители не просто дают доверенность друг другу, а вступают в союзы, ассоциации, заключают договоры и тому подобное", — добавила Тарасевич.

Есть вопрос и в частичном несовпадении как национальных законодательств, так и общих правил ЕАЭС. Помимо утвержденных документов, каждая страна может применять и национальное законодательство, а отвечают за это уполномоченные ведомства. Такие нюансы необходимо решить, дабы в будущем не возникало проблемных и спорных ситуаций, уверены эксперты.

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