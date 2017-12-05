В Орше в декабре сдадут корпус больницы-долгостроя

После введения в строй нового корпуса Оршанская городская больница № 1 имени Семашко будет выполнять функции межрайонного медицинского центра . Об этом заявил журналистам главный врач местной центральной поликлиники Владимир Плыткевич.

«В новом корпусе будет установлен ангиограф. Это даст возможность врачам воздействовать на причину возникновения таких серьезных заболеваний, как инфаркт головного мозга, инфаркт миокарда, а также инсульты. Ангиограф позволяет проводить операции на сосудах, — сказал Владимир Плыткевич. — Кроме того, будут проводиться операции по эндопротезированию суставов, лапароскопические вмешательства с применением самых современных методов воздействия на ткани. При этом медицинскую помощь в Орше будут получать не только жители города и нашего района, но и пациенты из Толочинского, Дубровенского и других близлежащих районов. Здесь будет действовать межрайонный медицинский центр».

В корпусе расположатся кардиологическое, неврологическое, хирургическое, гинекологическое, урологическое, офтальмологическое отделения, а также отделение гемодиализа.

В новом корпусе еще продолжаются строительные работы (идет внутренняя и наружная отделка), параллельно монтируют некоторое оборудование, в том числе рентгеновский аппарат.

«Благодаря Министерству здравоохранения и оперативной деятельности предприятия „Белмедтехника“ многое из необходимого оборудования уже доставлено, график поставок расписан, и в ближайшие две недели все будет у нас», — отметил главврач.

Генеральный директор ОАО «Оршанский стройтрест № 18» Дмитрий Михалевич заявил, что новый корпус больницы введут в строй уже в этом месяце. И таким образом в канун нового 2018 года будет сдан в эксплуатацию объект, открытия которого оршанцы ждут уже несколько лет.

Сейчас ежедневно на объекте трудятся около 500 строителей. Последние два месяца работы ведутся без выходных, задействованы специалисты около 20 субподрядных организаций. «Трудимся совместно. Существенную помощь оказывает Министерство здравоохранения, представители заказчика, а также проектного института», — добавил Дмитрий Михалевич.