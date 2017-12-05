Россияне не смогут следить за Олимпиадой на белорусском ТВ

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Телеканалы "Беларусь 1", "Беларусь 2" и "Беларусь 5" обладают правами на трансляцию XXІIІ зимних Олимпийских игр исключительно на территории республики, сообщили Sputnik в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

После решения МОК отстранить Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года и пустить российских спортсменов только под нейтральными флагами Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК) выступила с заявлением о возможном отказе от трансляции соревнований. Другие российские телеканалы, планировавшие показывать Олимпиаду — "МатчТВ" и "Первый канал" — пока не приняли решение, однако не исключается вероятность отказа от трансляции.

Если российские телеканалы откажутся от трансляции Олимпийских игр, увидеть их жители России не смогут и по белорусскому ТВ.

"Белтелерадиокомпания является обладателем эксклюзивных прав на трансляцию XXІIІ зимних Олимпийских игр и будет обеспечивать максимально широкое освещение крупнейшего спортивного форума в эфире телеканалов "Беларусь 1", "Беларусь 2" и "Беларусь 5" на территории Республики Беларусь", — сообщили Sputnik в пресс-службе БГТРК.

Таким образом, соревнования Олимпиады будут показываться белорусским телеканалом исключительно в эфире, а не в онлайн-трансляциях. Не будут показывать игры в эфире "Беларусь 24" — спутникового телеканала, доступного в РФ.

В то же время, белорусские поклонники спорта, а также гости республики, в дни Олимпиады смогут смотреть как трансляции, так и повторы лучших моментов Игр.

"Напомним, что без прав на публичное исполнение телеканалов нашего медиахолдинга воспроизведение трансляций Олимпиады-2018 (на территории Беларуси — Sputnik) является незаконным", — отметили в пресс-службе медиахолдинга.

В случае отказа российских телеканалов от трансляции Олимпиады, следить за ней россияне смогут в онлайн-трансляциях и эфире международных телеканалов — будут ли они транслировать состязания на территории РФ, неизвестно.